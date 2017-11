Große Momente Der HC Elbflorenz zeigt einmal mehr, was Handball ausmacht. Trotz Niederlage kommen die Zuschauer auf ihre Kosten.

So frei hat Adrian Kammlodt selten werfen können, doch fünfmal getroffen. © Matthias Rietschel

Unterhalten sich zwei Zuschauer in der Ballsportarena. Als Roman Becvar, der Spielmacher von Dresdens Zweitliga-Handballern, lediglich den Pfosten trifft, sagt der eine: „Wenn’s nicht mehr klappt, klappt’s nicht mehr.“ Meint der andere angesichts des dritten von insgesamt vier Aluminiumtreffer in der zweiten Hälfte: „Nein, dann läuft’s nicht mehr.“

Recht haben die beiden älteren Herren in der hintersten Reihe, und sind trotzdem angetan von dem, was sie am Freitagabend geboten bekommen. Am Ende entscheiden doch nur Kleinigkeiten über die Niederlage des HC Elbflorenz gegen den DJK Rimpar, immerhin der Vorjahresvierte und damit Fast-Bundesliga-Aufsteiger – selbst wenn das Resultat mit 23:26 ziemlich eindeutig ausfällt. „Uns fehlt das eine Ding, um in Führung zu gehen. Denn nervös waren die schon“, bringt Mario Huhnstock die Sache auf den Punkt.

Aufholjagd dauert drei Minuten

Der Torwart und Kapitän meint die Szenen nach der Pause, als der HC Elbflorenz aus einem 11:16-Rückstand binnen drei Minuten den 16:16-Ausgleich macht. Plötzlich funktioniert zwar nicht gleich alles bei den Gastgebern, es läuft aber nahezu perfekt. Becvar, der eben noch einen Ball verworfen hat, stibitzt ihn Sekunden später dem Gegenspieler aus der Hand und trifft. Kreisspieler Norman Flödl hat Glück, dass ein Abpraller vom Torwart genau bei ihm landet. Und die Gäste, eine überaus eingespielte, abgezockte Mannschaft, vergeben tatsächlich einen Konter völlig allein vorm einmal mehr überzeugenden Huhnstock.

Das Publikum ist begeistert, oder wie es der Linksaußen Julius Dierberg, der in der 36. Minute das umjubelte 16:16 erzielt, formuliert: „Wir kriegen die Halle wieder.“

In der Phase droht das Spiel, das längst entschieden schien, zugunsten des HC Elbflorenz zu kippen. Und das ist es, was Handball so faszinierend macht und in Dresden offenbar immer mehr Fans anzieht: diese Dynamik und Rasanz, das Tempo und die vielen, mitunter spektakulären Tore, vor allem aber das Unvorhersehbare.

Zwar ist die Ballsportarena nicht restlos ausverkauft wie beim vorangegangenen Heimspielsieg gegen den einstigen Bundesligisten Eise-nach, knapp 2 000 Zuschauer sind jedoch auch diesmal wieder gekommen. Und als Rimpars Benjamin Herth, ein erstligaerfahrener Ex-Nationalspieler, mit einem Siebenmeter an Huhnstock scheitert, ist die Stimmung endgültig am Siedepunkt. Rimpar leistet sich zudem einige Undiszipliniertheiten, was die Atmosphäre zusätzlich anheizt – genauso wie die Gelbe Karte für Elbflorenz-Trainer Christian Pöhler, der seine Kritik an den Schiedsrichtern erst nach der Partie äußert, dafür dann umso deutlicher. „Über die Schiedsrichter sage ich generell nichts“, meint er – und sagt damit doch genug.

Dennoch trifft Becvar anschließend in Unterzahl, die Sensation nimmt offenbar ihren Lauf. Nichts anderes wäre ein Sieg gegen Rimpar gewesen, wie Pöhler klarstellt. „Die Liga ist kein Wunschkonzert, und wir sollten auch nicht anfangen zu träumen. Unter diesen personellen Voraussetzungen und den Widrigkeiten, die während des Spiels dazukamen, haben wir uns mehr als achtbar geschlagen“, meint der 37-Jährige.

Die Sensation bleibt schließlich auch deshalb aus, weil sich Rimpar nach einer cleveren ersten Hälfte spätestens in der Schlussviertelstunde wieder auf seine Stärken besinnt. Die Unterfranken spielen seit drei, vier Jahren in der Formation zusammen, und in engen Szenen macht das und die individuelle Erfahrung jedes einzelnen den Unterschied aus. Pöhler spricht daher von einem „ganz klar verdienten Sieger“. Das Kompliment für einen starken Auftritt in der zweiten Halbzeit bekommen aber seine Spieler ebenfalls zurecht.

Am Ende fehlen Glück und Personal

Dass sie „den Bock nicht umgestoßen haben“, wie Huhnstock das mögliche, aber nicht gefallene Führungstor bezeichnet, ist letztlich auch eine Frage des Glücks (siehe Pfostentreffer), des gegnerischen Torwarts (16 Paraden) und der Kraft.

Neben den Langzeitausfällen Nils Gugisch und Daniel Zele hat Pöhler kurzfristig auch auf René Boese (Infekt) und Sebastian Greß (umgeknickt) verzichten müssen. Zudem haben Arseniy Buschmann und Henning Quade verletzungsbedingt nur wenige Minuten spielen können. Für einen Aufsteiger sind das unterm Strich zu viele. Ausfälle. Dann läuft’s eben nicht mehr, wie die Herren von der letzten Reihe feststellen – und trotzdem wiederkommen wollen. Gute Unterhaltung ist dieser Abend dennoch gewesen. Am Samstag geht es für die Dresdner jedoch erst mal nach Aue zum Tabellenletzten. Ein ganz besonderes Duell ist das, auch im Handball.

