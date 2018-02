Was macht eigentlich …? Große Lust auf neue Dinge Christian Schramm war 25 Jahre Stadtoberhaupt von Bautzen. Heute freut er sich auf mehr Privatleben. Viel Freizeit hat er aber nicht.

Vielbeschäftigter Rentner: 25 Jahre lang hat Christian Schramm als Oberbürgermeister die Entwicklung der Stadt Bautzen und und der Region entscheidend geprägt. Jetzt freut er sich auf mehr Zeit für seine Familie, seine Bücher und die Musik. © Uwe Soeder

Bautzen. Er kann jetzt zur Gitarre greifen, wann er will! Am Vormittag hat Christian Schramm „Tequila Sunrise“ gesungen. Und zusammen mit seinen Musiker-Freunden hat er „Skyfall“ geübt, diesen James-Bond-Filmhit, für den es eine Sängerin mit starker Stimme braucht. „Wir haben jetzt eine tolle Sängerin in der Band“, freut sich Christian Schramm. Die Band trifft sich regelmäßig zum Einfach-so-Musikmachen in seinem Arbeitszimmer in der Bautzener Altbauwohnung.

Zwischen Unmengen von Büchern, Schallplatten und Tonband-Kassetten greifen die vier Hobbymusiker zu Gitarre, Bass, Mikrofon und Keyboard. „Wir spielen alles, was uns gerade so einfällt“, erzählt Bautzens ehemaliges Stadtoberhaupt. Jetzt endlich, sagt Christian Schramm, hat er wieder Zeit für die Musik. Seit 2015 ist der bekannte CDU-Politiker Rentner. In den 25 Jahren davor hat der größte Teil seines Lebens aus Arbeit bestanden. Als Oberbürgermeister von Bautzen und Mitglied zahlreicher Gremien, Vorstände und Aufsichtsräte hatte Christian Schramm so gut wie keine Zeit für seine Musik, seine Bücher und seine Familie.

Er genießt das Privatleben

Jetzt ist er 66 und freut sich auf mehr Privatleben. „Ich genieße es“, sagt er und erzählt, dass er jetzt aber auch bewusster und achtsamer lebe als in den vollgestopften Arbeitsjahren. Der Abschied von der großen kommunalpolitischen Bühne sei ihm nicht schwergefallen, sagt er. Nur die Arbeit mit seiner Mannschaft, die fehle ihm jetzt manchmal. „Den fruchtbaren Streit, den Meinungsaustausch, den vermisse ich schon“, sagt Schramm und schmunzelt: „Keine Sekretärin mehr zu haben, daran musste ich mich auch erst gewöhnen.“

Am meisten aber hadert der belesene, reisefreudige, kulturinteressierte und immer noch sehr beschäftigte Mann mit den Wehwehchen des Alters. Christian Schramm ist Diabetiker und hatte schon drei Bandscheibenvorfälle. Es sei schon so, sagt er: „Wenn man älter wird, denkt man mehr über das Leben nach, achtet mehr auf seine Gesundheit.“ Und umso bewusster genießt er jetzt auch das Zusammensein mit seiner Frau, das in den Jahren als Oberbürgermeister immer hintenanstehen musste. Seit über 40 Jahren sind sie verheiratet, haben drei Kinder großgezogen und freuen sich über vier Enkel. „Und wir haben immer noch große Lust auf neue Dinge“, schwärmt Christian Schramm. Und er kann jetzt auch die Enkel, die in Münster und Berlin leben, öfter sehen.

Terminkalender ist rappelvoll

Aber ganz so viel Freizeit, wie er sich das wünschen würde, hat Christian Schramm bisher doch noch nicht: Auch als Rentner ist sein Terminkalender rappelvoll. Immer noch hat der CDU-Politiker Schramm etliche Ehrenämter, sitzt in Gremien, Vorständen und Aufsichtsräten. Er ist stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender beim MDR, arbeitet im Vorstand des Sächsischen Bibliotheksverbandes, im Vorstand der Diakoniestiftung, im Vorstand der Kulturstiftung Sachsen und als Mitglied der Herrnhuter Akademie – um nur die wichtigsten Ämter aufzuzählen.

Er braucht das, sagt er, er wolle sich einbringen in und für das geistige und kulturelle Leben in Sachsen, in der Oberlausitz und in Bautzen, der Stadt, von der er auch heute noch sagt, dass er in sie verliebt ist. Nur die Stadtpolitik, die müssen jetzt andere machen. Christian Schramm will sich da ganz bewusst raushalten, sagt er und verkneift sich da auch jeglichen Kommentar. Aber er beobachtet schon sehr interessiert, was sich da jetzt so tut im Bautzener Rathaus. Nur eines, sagt Schramm, das wolle er noch sagen: „Bautzen und die Bautzener sollten viel selbstbewusster sein.“

zur Startseite