Große Linde wird gefällt Am Mittwoch fällt der große Baum auf dem Parkplatz an der Neustädter Straße in Sebnitz.

Die hohe Linde muss fallen, sagt ein Gutachten. © SZ/Dirk Schulze

Sebnitz. Die hochgewachsene Linde auf dem Parkplatz an der Neustädter Straße Ecke Burggäßchen in Sebnitz wird gefällt. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung hat ein vom Rathaus beauftragtes Gutachten ergeben, dass dies nötig ist. Die Fällung ist für Mittwoch vorgesehen, der Parkplatz bleibt an diesem Tag gesperrt. In den vergangenen Tagen wurden bereits entlang der Tannertstraße einige Bäume gefällt, dafür sollen aber neue nachgepflanzt werden.

Im Auftrag der Stadt ist die Firma Knorre Baumdienst seit Anfang des Monats im Sebnitzer Stadtgebiet sowie in Hinterhermsdorf, Mittelndorf, Ottendorf und Hertigswalde in Sachen Baumpflege unterwegs. Dabei werden Kronen gestutzt, Lichtraumprofile freigeschnitten oder gar komplette Bäume gefällt. Allein auf der Tannertstraße bearbeitet die Firma insgesamt 140 Linden und Ahornbäume. Daneben gab es auf der Schandauer Straße ab dem Kreisverkehr Schillerstraße viel zu tun.

Die Maßnahmen dienen der Verkehrssicherung, erklärt die Stadtverwaltung, damit Totholz oder morsche Bäume keinen Schaden anrichten. Ebenso müssen überhängende Äste, die auf Straßen oder Fußwege ragen, weggeschnitten werden. In Hinterhermsdorf erhalten die Obstbäume an der Weifbergstraße ihre Pflege. Hier ist die Baumpflege Katrin Schulze mit einem fachgerechten Obstbaumschnitt beauftragt. Die Baumpflegemaßnahmen sollen planmäßig bis zum 19. November andauern. Insgesamt werden 35 000 Euro dafür ausgegeben. (SZ/dis)

zur Startseite