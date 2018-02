Große Laden-Leere In Großenhain stehen viele Geschäfte leer. Die zu vermieten, erweist sich als schwierig, selbst bei Preisen von fünf Euro Quadratmetermiete.

zurück Bild 1 von 4 weiter So etwas spricht sich schnell herum: Der Laden in der Dresdner Straße 3 soll weitergeführt werden. Offenbar wohl auch mit dem gleichen Sortiment. Reiko Pöschel wollte das aber gestern noch nicht bestätigen. © Klaus-Dieter Brühl So etwas spricht sich schnell herum: Der Laden in der Dresdner Straße 3 soll weitergeführt werden. Offenbar wohl auch mit dem gleichen Sortiment. Reiko Pöschel wollte das aber gestern noch nicht bestätigen.

Herbert Behla verlor Ende 2014 den Postshop als Mieter. Die Post öffnete in der Berliner Straße ihren Laden neu. Seitdem steht der Laden leer, nun soll das ganze Haus in der Naundorfer Straße verkauft werden.

Verschlechtert hat sich die Laden-Situation am Neumarkt. Es fällt auch an der Naundorfer und an der Berliner Straße auf, dass sanierte Straßen nicht automatisch zu mehr Läden führen. Ein Beispiel dafür ist die frühere Confiserie.

In der Kugelpassage war früher das Mode-Geschäft „Mann-Oh-Mann“. Seit dem Umzug an den Hauptmarkt stehen die etwas versteckt liegenden Laden-Räume allerdings leer.

Großenhain. In Großenhain stehen viele Geschäfte leer. Die zu vermieten, erweist sich als schwierig, selbst bei Preisen von fünf Euro Quadratmetermiete, so Makler Holger Schweinberger. Seiner Meinung nach liegt das nicht am Preis, sondern daran, dass keiner einen Laden eröffnen will. Laden-Prämien, wie Sebnitz, will Großenhain aber nicht ausloben. Die Stadt hofft, dass sie im Sommer die Stelle eines Citymanagers ausschreiben kann. Noch läuft ein Förderantrag. Nötig sind Konzepte und aktuelle Erhebungen. Die letzten Leerstandszahlen stammen von 2012. (SZ)

