Große Hilfsbereitschaft für Tim Zahlreiche Sender unterstützen die Weixdorfer Familie. Jetzt hat auch ein Verein seine Hilfe zugesagt.

Tim Marquardt aus Weixdorf erhält in diesen Tagen die für ihn lebenswichtige Stammzellenspende. © privat

Die Hilfsbereitschaft für Tim Marquardt aus Weixdorf ist enorm. Über das Spendenportal leetchi.com haben bereits 147 Menschen für das Baby gespendet. Bei Tim war kurz nach der Geburt Blutkrebs festgestellt worden. Insgesamt kamen auf leetchi bisher 5700 Euro zusammen.

Außerdem hat der Verein „Kinderleben“ aus Berlin seine Unterstützung zugesagt. „Wir helfen Kindern und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind und in der Charite behandelt werden. Beispielsweise finanzieren wir bei Bedarf Haushaltshilfen oder auch Spezialtherapeuten. Außerdem gibt es direkte Unterstützung für die Familien der betroffenen Kinder. Christina Marquardt hat sich über unser Angebote gefreut“, sagt die Vorsitzende Dr. Sigrid Wegert. Der Verein erhält keine staatliche Unterstützung und finanziert alle Projekte und Hilfen für die Kinder oder deren Familien ausschließlich aus Spendengeldern, Vermächtnissen oder anderen Zuwendungen. Unterstützt wird „Kinderleben“ unter anderem von Nationalspieler Jerome Boateng. Tim wird seit einigen Tagen an der Berliner Charite behandelt. Dort findet die Stammzellenspende statt. Mit starken Medikamenten werden seine körpereigenen Stammzellen zerstört. Danach erhält er Stammzellen seiner Mutter. Sein Immunsystem muss sich dann neu ausbilden. Die Behandlung wird sich bis nach Weihnachten hinziehen. Erst werden die beiden im Krankenhaus versorgt. Dann ziehen sie in ein steriles Appartement um, das speziell für diese Zwecke bereitgestellt wird.

Sorge um die Existenz

Durch die Krankheit ist die Familie finanziell stark belastet. Christina Marquardt musste einen Kredit aufnehmen, damit ihr Fitnessstudio weiterlaufen kann und alle Mitarbeiter bleiben können. „Die Sorgen um das Geld kommen noch zu den Sorgen um Tim hinzu“, sagte sie und bat vor einigen Tagen um Unterstützung. „Wir wissen, dass es eine große Bitte ist. Wenn vielleicht monatlich nur jeder einen Euro, gern natürlich auch andere Beträge, spendet und Freunde bittet, dasselbe zu tun, können wir uns psychisch auf unseren Sohn konzentrieren. Es fordert uns gerade extrem, die Angst um Firma und Existenz neben den Sorgen um Tim mit zu verarbeiten.“ Eine Freundin richtete daraufhin das Spendenkonto bei Leetchi ein.

www.leetchi.com/c/soziales-gemeinsam-fuer-tim

zur Startseite