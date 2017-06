Große Hilfe nach dem Brand Die Familie aus Elend konnte nach der Katastrophe das Krankenhaus wieder verlassen. Mut geben jetzt die Nachbarn.

Heike Göpel (vorn) hilft ihrer Nachbarin Margot Welsing, aus ihrem ausgebrannten Haus in Elend die wenigen Sachen herauszuräumen, die noch brauchbar sind. Das gehört zu der Welle von Nachbarschaftshilfe, die Welsings seit dem Brand am Sonnabend spüren. © SZ/Franz Herz

Dippoldiswalde. Margot Welsing kommt aus ihrem Haus, das am Sonnabend ausgebrannt ist. „Ich halte es da drin nicht aus“, sagt sie. Erstens stinkt die Luft immer noch nach Ruß und Qualm. Zweitens ist es eine nervliche Belastung, das ausgebrannte Heim ihrer Familie zu sehen. Das Haus in Elend ist am Sonnabend nach einem Missgeschick beim Unkrautbekämpfen abgebrannt. Sie und ihr Mann wurden im Krankenhaus behandelt, aber inzwischen wieder entlassen. In ihrer Not fanden sie erst einmal Unterkunft in einem Hotel in Dippoldiswalde.

Sie haben bei dem schweren Brand ihre Wohnung verloren. Aber es ist nicht nur das, was an den Nerven zehrt, an dem Haus hängt viel persönlicher Einsatz. „Wir haben das von 1983 bis 1985 selbst gebaut. Ich stand am Mischer, und die Männer haben gemauert. 2 000 Hohlblocksteine haben wir hier verbaut“, erinnert sich die Hausherrin. Vor fünf Jahren hat sie mit ihrem Mann das Haus noch einmal von Grund auf saniert, damit es fürs Alter intakt ist. „Nun ist alles weggebrannt“, sagt Frau Welsing und schüttelt den Kopf. „Ich kann wahrscheinlich erst dann wieder ohne Aufregung hierher kommen, wenn alles abgerissen und weggeräumt ist“, sagt sie. Jetzt helfen Beruhigungstabletten, die Anspannung zu ertragen.

So soll und kann es aber auf keinen Fall weitergehen. „Unser Wille ist, dass wir hier wieder bauen und wohnen bleiben wollen“, sagt Margot Welsing. Doch bis dahin ist es noch ein Stück Weg. Den muss die Familie aber nicht alleine gehen. Die Nachbarn in Elend halten zusammen und helfen der Familie. Wichtige Entscheidungen werden jetzt am Donnerstag fallen. Dann kommen die Fachleute von der Versicherung, Abriss- und Beräumungsunternehmen, um sich die Brandschäden anzusehen und die Situation in dem Einfamilienhaus einzuschätzen. Die Eigentümer hoffen, dass wenigstens die Grundmauern noch stehen bleiben und bei einem Wiederaufbau Verwendung finden können.

Unabhängig davon, was bei diesem Termin letztlich beschlossen wird, spüren Margot und ihr Mann Heinrich Welsing seit Sonnabend eine Welle der Hilfsbereitschaft und des Mitgefühls. Heike Göpel, die Nachbarin, nimmt die Post entgegen und hilft beim Ausräumen. Viel ist ja nicht mehr zu holen, was nicht von Rauch und Ruß beschmutzt wurde oder angebrannt ist. Zwei Sonnenschirme, eine Handvoll Werkzeug, ein Puppenwagen von der Enkelin, viel mehr ist nicht übrig geblieben, zählt Margot Welsing auf. Angesichts dieses Verlustes ist die Unterstützung durch die Nachbarn umso wertvoller. „Annett Jahn aus Elend arbeitet für uns wie eine Krisenmanagerin. Die telefoniert und organisiert alles, was nötig ist. Dazu wären ich und mein Mann jetzt nervlich gar nicht mehr in der Lage“, sagt Margot Welsing.

Die Betreuung durch Timmy Jahn und Ronny Martin vom Deutschen Roten Kreuz hat ihnen sehr gut getan. „Die rufen auch jeden Tag noch einmal an und helfen uns weiter.“ Manche Mitbürger haben ihnen nach dem Brand direkt etwas Geld in die Hand gedrückt. Mit Kleidung und Schuhen wurde ihnen geholfen. Kerstin Beer, die in Reinholdshain einen Imbiss betreibt, hat sie eingeladen, die nächsten drei Wochen kostenlos dort zu Mittag zu essen.

Auch der Dippoldiswalder Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) meldet sich regelmäßig und hilft der Familie weiter. Er hat ein Spendenkonto bei der Stadt eingerichtet. Auf dem sind einen Tag, nachdem er die Nummer in der Sächsischen Zeitung bekannt gegeben hat, bereits 15 Einzahlungen über insgesamt 600 Euro eingegangen, wie er informierte. Das Geld geht dann direkt an die Familie.

Margot Welsing will allen Helfern und Spendern auch noch namentlich danken. Aber dazu muss sie erst einmal zur Ruhe kommen. Momentan haben sie und ihr Mann noch viele wichtigere Dinge zu erledigen.

Spendenkonto: DKB Berlin, IBAN: DE18 1203 0000 1020 3871 38; BIC: BYLADEM1001. Inhaber: Stadt Dippoldiswalde, Verwendungszweck: Wohnhausbrand Elend.

