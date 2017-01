Große Herausforderung Einige Großprojekte stehen 2017/18 in Ottendorf-Okrilla an. Nun muss der Kämmerer für den Haushalt eine Lösung finden.

Die Sanierung des Teichwiesenbades ist eines der Großprojekte der Gemeinde. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Der erste Monat des Jahres 2017 ist schon fast wieder Geschichte. Die Frage, wann denn die Gemeinde Ottendorf-Okrilla in diesem Jahr ihren Haushalt auf die Beine stellt, ist also durchaus berechtigt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass der Finanzplan im vergangenen Jahr erst im Sommer beschlossen werden konnte. Grund für die Verzögerung war die fehlende Eröffnungsbilanz der Großgemeinde, die nötig war, um auf die doppische Haushaltsführung umzustellen. Kämmerer Alexander Glas musste sich also erst um die Eröffnungsbilanz und dann noch um den Haushalt kümmern.

Doch auch für den kommenden Finanzplan hat der Kämmerer keine leichte Aufgabe, wie er in der vergangenen Gemeinderatssitzung erklärte: „Der Haushalt 2017/18 stellt uns vor sehr große Herausforderungen.“ Kein Wunder, schließlich sollen in diesen Jahren so einige Großprojekte angepackt werden. Wie zum Beispiel die Sanierung des Teichwiesenbades. Aber auch der Bau der neuen Mehrzweckhalle, an dem sich Ottendorf genauso beteiligen muss, steht kurz bevor. Inwiefern also noch Gelder für andere Projekte, die sich vielleicht die Ortschaften wünschen, zur Verfügung stehen, bleibt abzuwarten. Der Kämmerer wolle aber versuchen, einen ersten Entwurf im Januar fertigzustellen. (ste)

