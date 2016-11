Große Händleraktion in West Zum Weihnachtsspektakel am Sonnabend öffnen 37 Geschäfte mit besonderem Angebot. Dazu gibt es Musik, Theater und den echten Weihnachtsmann.

Weihnachtswelt pur. Kerstin und Axel Köhler von der Radebeuler Drogerie Rau mit Neuheiten aus dem Universum der Räucheröfchen und -figuren. © Arvid Müller

Reagiert der Handel zu Weihnachten nicht, ist er selber schuld, wenn’s nicht läuft. Da gibt es für Kerstin Köhler von der Drogerie Rau auf der Moritzburger Straße nichts zu deuteln. Deshalb ist das Geschäft an den Adventssamstagen länger geöffnet, auch am ersten und dritten Adventssonntag und macht mit Handzetteln und Laternen darauf aufmerksam.

Dass die Drogerie am Weihnachtsspektakel der West-Händler am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr teilnimmt – für Kerstin Köhler keine Frage. Mit gratis Verkostung, von Freitaler Bombastustee „Ofenknistern“, Winzerglühwein aus der Winzergenossenschaft und Pulsnitzer Pfefferkuchen. Und mit so mancher Neuheit. Wie dem limitierten kleinen Herrnhuter Stern, diesmal in Orange, mit sächsischen Schokoladen und Duftendem von der Dresdner Essenz.

Ein paar Geschäfte weiter im Vital-Sanitätshaus auf der Meißner Straße steht am Samstag Blutdruckmessen und Schuheinlagen-Beratung im Programm. Auch Kerngesunde finden hier was, sagt Mitarbeiterin Christa Hahmann. Seit Neuestem beispielsweise Nachtwäsche. Bei Gabriele Förster von Uhren und Schmuck Fahlbusch gibt es kostenlos Bioglühwein von der Hoflößnitz, plus Süßes. Und die inzwischen schon berühmte Bank mit Sternen vorm Geschäft. Da hat sich die Geschäftsfrau erneut mit ihrer Nachbarin, Inneneinrichterin Anja Hüsken, zusammengetan. Sie wiederum half bei der Suche nach künstlerisch veranlagtem Nachwuchs. Kleine Straßenmusikanten gesucht, heißt es auf dem Zettel an der Tür zur Parfümerie Ast. Das hat gewirkt, sagt Mitarbeiterin Marlene Hoffmann. Eine ganz nette junge Dame habe sich gemeldet, sie spielt Gitarre und singt, will damit für weihnachtliche Stimmung sorgen. Nicht nur vor der Parfümerie.

Was ganz nach den Vorstellungen von Karin Baum vom Kulturamt sein dürfte. Gemeinsam mit Händlergemeinschaft und Bürgeraktiv, Mitstreiterin Dajana König und vielen anderen Helfern hat sie sich erneut um die Organisation der Händleraktion – diesmal mit 37 Teilnehmern – gekümmert. Die Spektakel im Frühjahr und vorm Weihnachtsfest – eine Idee der Händler – gibt es seit April 2015 regelmäßig. Was mit Unterstützung der Stadt gelang. Die Händler entwickeln viele schöne Einzelinitiativen, sind aber allein überfordert mit einem so großen Vorhaben, da vielfach Einzelkämpfer, sagt Karin Baum.

Fürs Koordinieren hat sich zwar kein Gewerbeverein zusammengefunden, doch an konkreten Projekten arbeiten die Händler gern mit, sagt Karin Baum. Oft haben sich benachbarte Geschäftsleute zusammengetan, um unkompliziert neue Ideen zu entwickeln. Auch das lässt spüren: Den Beteiligten macht es tatsächlich Spaß.

Was auch dem künftigen Sanierungsgebiet Radebeul-West guttun sollte. Wird doch ständig betont, dass sich die Ziele ohne Verständnis und Mitwirken der Anwohner und Gewerbetreibenden nur schwer umsetzen lassen. Auch deshalb will das Weihnachtsspektakel mehr als geöffnete Läden bieten. Kommunikation, alternative neue Angebote, Besinnung auf Traditionelles, Stadtteilgeschichte sind gefragt. Ebenso Kultur, unter anderem mit dem Theater Heiterer Blick und dem Posaunenchor.

Gefördert von der Stadt – von der Regie durchs Kulturamt über einen kleinen Finanzzuschuss bis zu Bürgerbüro und Weihnachtsbaum. Dass einer auf dem Bahnhofsvorplatz steht, gut geschmückt vom Hort der evangelischen Grundschule und dem der Grundschule Kötzschenbroda, werten viele „Westler“ als Anerkennung. Die Stadt hat uns nicht vergessen und alles nach Altkötzschenbroda geschickt, ist da zu hören. Im Gegenteil – Karin Baum verweist auf die Kooperation beim Frühjahrsspektakel mit den Kultur- und Kneipennächten. Und jetzt mit dem Weihnachtsmarkt.

Noch eine Besonderheit wird fortgeführt: Der künftige Bürgertreff Bahnhofstraße 8, der ab Januar 2017 regelmäßig geöffnet und Anlaufpunkt für Fragen bei der Stadtteilsanierung sein soll. Auch am Sonnabend können Interessierte dort ihre Fragen und Anregungen loswerden. Und den echten Weihnachtsmann treffen, vielleicht 10 Uhr zum Stadtteilfrühstück oder dann 19 Uhr bei der Auktion Kunst und Kuriositäten in der Stadtgalerie. Auf jeden Fall aber 11 Uhr zum offiziellen Spektakelauftakt am Weihnachtsbaum.

