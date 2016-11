Große Geschenke Viele Bäume für die Weihnachtsmärkte in Niesky und Umgebung stehen schon. Die Mehrzahl sind gespendet.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Tanne auf dem Zinzendorfplatz hat das Emmaus der Stadt gestiftet. Der Baum aus der Plittstraße soll bald bunt geschmückt den Nieskyern eine Freude bereiten. © André Schulze Die Tanne auf dem Zinzendorfplatz hat das Emmaus der Stadt gestiftet. Der Baum aus der Plittstraße soll bald bunt geschmückt den Nieskyern eine Freude bereiten.

Kodersdorf stellt nur einen Weihnachtsbaum auf. In den Ortsteilen sollen aber feste Christbäume heranwachsen.

Jürgen Gödan (links) spendet den Daubaner Weihnachtsbaum. Die Fällung ist für Jung und Alt eine Attraktion.

Viele Nieskyer haben der Stadt in diesem Jahr angeboten, ihr einen Weihnachtsbaum zu schenken. Das Rennen gemacht hat schließlich eine gut 15 Meter hohe Tanne aus der Plittstraße. Das Eigengewächs des Emmaus wird in den nächsten Wochen der Blickfang auf dem Zinzendorfplatz sein. „Irgendwann hätten wir Sorge gehabt, dass der Baum zu groß wird“, erklärt Oberin Sonja Rönsch. Da falle der Abschiedsschmerz etwas leichter. Keine anderthalb Stunden brauchten die Mitarbeiter des Nieskyer Bauhofs, um den Baum zu versetzen. Mithilfe eines Kranes aus Bautzen werden am Dienstag auch die Weihnachtsbäume in den Ortsteilen See und Ödernitz aufgestellt. Beide haben private Spender der Stadt gestiftet.

Auch in Kodersdorf schwebte am gleichen Tag ein Weihnachtsbaum ein. Die gut zehn Meter hohe Blaufichte stammt in diesem Jahr von einem Grundstück der Gemeinde. Das schont den Geldbeutel, erklärt Bürgermeister René Schöne. Kostspielig sei der Brauch dennoch. Denn auch wenn Kodersdorf für den Baum selbst nichts bezahlen muss, fällt für den Bauhof Arbeit an. Mit rund 800 Euro beziffert der Bürgermeister die Kosten für das Fällen, den Transport und das Aufstellen.

Seit geraumer Zeit leistet sich Kodersdorf daher nur noch einen Weihnachtsbaum. In den Ortsteilen wachsen hingegen bereits Bäume heran, die irgendwann dauerhaft an Weihnachten geschmückt werden sollen. Das spart noch mehr Geld. Ein klassischer Weihnachtsbaum soll aber auch weiter jedes Jahr in Kodersdorf neu aufgestellt werden. Schließlich gibt es laut Bürgermeister René Schöne immer wieder Privatpersonen, die der Gemeinde gerne einen Baum spenden. Denn die Bauhofmitarbeiter würden sehr sauber und gründlich arbeiten.

In den kommenden Tagen soll der Kodersdorfer Baum nun noch geschmückt werden. Zum ersten Advent soll er in voller Pracht strahlen. Dieses Ziel hat sich auch Rothenburg gesetzt, wo am Dienstag auf dem Marktplatz eine gut zwölf Meter hohe Blautanne aufgestellt worden ist. Die hat eine Privatperson aus Rothenburg der Stadt gestiftet, berichtet Rathausmitarbeiterin Annemarie Korch. Aufgestellt haben den Baum die Bauhofmitarbeiter. „Das ist keine billige Angelegenheit, denn es braucht dafür Technik“, bestätigt auch das Rothenburger Rathaus. Dort soll der Baum bis zum 6. Januar beleuchtet werden.

Aber auch in den Rothenburger Ortsteilen gibt es Weihnachtsbäume. In Nieder-Neundorf steht schon seit Sonnabend eine Tanne am Bürgerhaus. In dem kleinen Ort stellt der Jugendklub traditionell einen Baum auf, der von Privatleuten gespendet wird. Auch in Geheege stemmen die Dorfbewohner den Weihnachtsbaum. In diesem Jahr hat der Heimatverein eine große Blautanne organisiert. Seit Montag leuchtet der Baum bereits, berichtet Ortsvorsteherin Eike Ladewig. „Er ist der Mittelpunkt unseres Weihnachtsmarktes“, sagt sie. Der findet in diesem Jahr am 3. Dezember statt. Dann stehen rings um die geschmückte Tanne die Buden.

In Horka sucht man einen solchen Baum vergeblich. Auch weil die Gemeinde eben keinen eigenen Weihnachtsmarkt wie etwa Nieder Seifersdorf organisiert, erklärt Bürgermeister Christian Nitschke. Selbst im Verwaltungsgebäude könnte in diesem Jahr erneut kein Christbaum stehen. „Wir haben den Aufwand etwas gescheut“, gesteht der Bürgermeister. Es gebe eine Reihe von Aufgaben, die wichtiger seien. Besinnlich sollte es in Horka aber in den kommenden Wochen dennoch zugehen. Am 1. Dezember plane die Schule einen kleinen Weihnachtsmarkt und auch die Kirche werde in der Vorweihnachtszeit etwas organisieren.

Ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsbaum erscheint in Dauban undenkbar. In diesem Jahr hat Familie Jürgen Gödan ihre Blautanne dem Dorfclub gestiftet. Der organisiert den Markt am 27. November. Jürgen Gödan hat den heute zwölf Meter hohen Baum vor 24 Jahren selbst in seinem Vorgarten angepflanzt hat. Mittlerweile aber ist er so groß geworden, dass die Wurzeln die Grundmauern des Wohnhauses erreicht haben und Schaden am Gebäude anrichten könnten. Darum soll der Baum beim Weihnachtsmarkt ein letztes Mal allen eine Freude bereiten.

