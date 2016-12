Große Geburtstagsparty in der Hartharena Seit zehn Jahren werden große kulturelle und sportliche Veranstaltungen organisiert. Im September wird das gefeiert.

Katharina Mann, Sonja Schauer und Christopher Oehmig standen schon vor zehn Jahren auf der Bühne in der Hartharena. Im September werden sie als Harmonix Musik Leipzig zu sehen sein. © PR/Miskus

Mit rund 700 geladenen Gästen wurde Mitte November 2007 die 5,5 Millionen teure Mehrzweckhalle in Hartha eingeweiht. Zur Eröffnung gestalteten die Martin-Luther-Musical-Company und junge Sportler aus mehreren Vereinen der Stadt ein mitreißendes Programm.

Im kommenden September soll nach zehn Jahren an die Eröffnung erinnert werden. Die Hartharena ist in dieser Zeit über die Kreisgrenzen hinaus als kulturelles und sportliches Zentrum bekannt geworden. Das wurde bei der Vorstellung des Städtebundes zum Tag der Sachsen sehr deutlich (DA berichtete). Vom September bis Mai werden monatlich große Veranstaltungen angeboten, die den Nerv des Publikums treffen. Höhepunkte in diesem Jahr waren das Fest der Milkauer Schalmaien, das Konzert von City, das Weihnachtsprogramm sowie das Soloprogramm von Katrin Weber mit etwa 900 Gästen, so der Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes Günter Roßberg.

Er setzt bei der Programmauswahl auf Bekanntes, wie das Neujahrskonzert mit der Mittelsächsischen Philharmonie oder die Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. „Nach dem tollen Auftritt der Milkauer Schalmeien in diesem Jahr ist es uns gelungen, sie auch im nächsten Jahr am 25. März in unserem Programm zu haben“, so Roßberg. Zum ersten Mal ist am 23. April das Ostrock-Musical „Über sieben Brücken“ zu erleben und der Puhdys-Gitarrist Quaster tritt im Mai in der Hartharena auf. Nach der Sommerpause geht es im September mit einem Soloauftritt der Kabarettistin Katrin Weber und der Feier zum zehnjährigen Bestehen weiter.

Hartharena zurück 1 von 3 weiter Die Hartharena wurde am 16. November 2007 eingeweiht. Sie hat eine Nutzfläche von 3100 Quadratmetern. Die Halle ist ausgestattet mit einer modernen Drei-Felder-Halle für den Schulsport sowie den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Auf zwei mobilen Tribünen finden 200 Zuschauer Platz. Besonderheit ist eine Bühne mit moderner Licht- und Tontechnik.

Das Programm dafür steht bereits im Grobkonzept. Gestaltet wird es vom Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus). Mit dabei sind einige Künstler, die bereits vor zehn Jahren auf der Bühne standen. Zu ihnen gehören unter anderem Jörn Hänsel, Christopher Oehmig, Katharina Mann und Sonja Schauer.

„Die Show am Freitag wird von Schülern aus verschiedenen Sparten der Musikschule, der Behindertentanzgruppe der Diakonie Riesa/Großenhain und von Mitgliedern der ehemaligen Martin-Luther-Musical-Company gestaltet“, so Jörn Hänsel vom Miskus. Vielleicht könnten noch Sportvereine wie vor zehn Jahren mit ins Boot geholt werden.

Am Sonnabendabend ist eine Musicalshow mit dem Titel „Musical in motions“ geplant. „Es werden die größten Filmhits und die schönsten Musical-Melodien zu hören und sehen sein“, so Jörn Hänsel. Das Programm unter Leitung von Andreas Papst werde von der Kraft einer fünfköpfigen Band und dem Gesang verschiedener Künstler geprägt. Zu erleben sein werden Ensemblemitglieder der ShowBiss! Company Chemnitz, der Gruppe Harmonix Musik Leipzig und Jens Theilig aus Crimmitschau. Tänzerische Unterstützung gibt es von den Tanzperlen des Zschopautales. (DA/je)

Karten für die Veranstaltungen gibt es beim DA-Treffpunkt auf dem Niedermarkt in Döbeln und der Stadtinformation Hartha.

