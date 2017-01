Große Freude im Bischdorfer Tierheim Fundhund Polly und andere Vierbeiner sind vermittelt. Das ist nicht das einzige Geschenk.

Hansjürgen Fechner und Hund Tristan im neuen Auto des Tierheimes in Bischdorf. Möglich war diese Anschaffung nur mit sehr viel Hilfe von Tierfreunden, betont der Verein. © Rafael Sampedro

Moppy, der strubbelige Terrier-Mix und Tristan – sein freundlich blickender Kumpel mit den Kugelaugen – bekommen nun zum Jahresanfang ein neues Zuhause. Beide Hunde kann das Tierheim Bischdorf die kommenden Tage vermitteln. Ihre Freundin Pinki muss noch ein Weilchen warten. Die vierjährige Minihündin, in der vermutlich ein Chihuahua steckt, hat ihre Augenoperation gerade erst überstanden. Bald werden die Fäden der verheilten Wunde gezogen. Und dann geht es auf Suche nach freundlichen Zweibeinern. So, wie für alle anderen Hunde, Katzen und Kleintiere, die noch etwas Geduld haben müssen.

Die Silvesterzeit, die manchen Tieren durch Knallerei und Feuerwerk sehr an die Nieren geht, ist auch überstanden. Drei Hunde, die ihren Besitzern vor lauter Schreck in dieser Zeit ausgebüxt waren und im Tierheim landeten, sind alle wohlbehalten daheim. Und was Ramona Loske ganz besonders freut: Schäferhund-Mix Polly zieht nun aus der Einrichtung endgültig aus. In wenigen Tagen holen die neuen Besitzer den schwarzbraunen und hochgewachsenen Mischling ab. „Polly bleibt sogar im Landkreis Görlitz“, verrät die Vorsitzende vom Tierschutzverein Löbau-Zittau.

So kann der Kontakt zwischen den „Adoptiveltern“ und den Tierschützern gehalten werden. Die Hündin sorgte im Vorjahr für jede Menge Schlagzeilen in der Presse und im Fernsehen, nachdem durch die SZ ihr Schicksal bekannt wurde. Festgezurrt an einem Baum und mit zugebundener Schnauze war das Tier ausgesetzt worden. Dank einer engagierten Spaziergängerin, die Polly fand und sofort das Tierheim informierte, wurde das Hundemädchen gerettet. Ihre Geschichte rührte viele Menschen, wie Ramona Loske von den zahlreichen Reaktionen weiß. Zumal Polly später noch schwer an einem Virus erkrankte und ihr Leben am seidenen Faden hing. Nach Infusionen, tierärztlicher Betreuung und mehrwöchiger Quarantäne springt die junge Hündin mittlerweile ganz gesund umher. Am Dienstag verlässt die Vierbeinerin nun nach einigen Monaten ihr Bischdorfer Asyl, wo sie liebevoll aufgepäppelt wurde.

Und es gibt weitere Neuigkeiten beim Tierheim. Drei Tage vor dem Jahreswechsel kam die große Überraschung angerollt: Ein neues Fahrzeug steht nun auf dem Hof. „Für uns ist das ein Riesen-Nachweihnachtsgeschenk, mit dem wir gar nicht mehr gerechnet haben“, sagt Frau Loske. Zwar gab es schon einige Anläufe, um Sponsoren für einen vierten Wagen zu finden. Doch die scheiterten. Eine Werbefirma habe sich vor einiger Zeit selbst angeboten und die Suche nach Unterstützung in die Hand genommen. Über 30 Firmen aus der Region ließen sich überzeugen und machten mit. „Ein Riesendankeschön für das Engagement an alle Beteiligten“, sagt Frau Loske im Namen des Vereins.

Tierheimfinanzen reichen für die Anschaffung eines Neuwagens bei Weitem nicht. Dabei war ein weiteres Auto in der Flotte längst dringend notwendig. Um alle Einsätze in sämtliche Richtungen des Altkreises abfahren zu können, Fundtiere zu bergen oder ausgesetzte Vierbeiner abzuholen benötigt die Einrichtung vier Fahrzeuge. Das Gebiet ist groß und reicht von Löbau bis Zittau sowie alle zugehörigen und angrenzenden Ortschaften. Die Fahrzeuge bringen es zusammen im Jahr im Schnitt auf 100 000 Kilometer, also 25 000 Kilometer je Auto. Doch einer der Wagen gab nach langjähriger Nutzung bereits Anfang 2016 den Geist auf. Reparaturarbeiten wären nicht mehr möglich gewesen und das Fahrzeug landete in der Verschrottung.

Mit nur drei einsatzbereiten Fahrzeugen wurde die Versorgung im Einzugsgebiet langsam eng. Mit dem Neuwagen – einem Dacia Dokker – ist dieser Engpass nun vom Tisch. Die Kosten des Fahrzeugs hätte die Werbefirma nicht mitgeteilt, sagt Ramona Loske. Im Internet werden die Preise bei Autohäusern für diesen Neuwagen mit knapp 9 000 Euro angegeben. Refinanziert wurde der Dacia über die Werbeaufdrucke der regionalen Firmen. Das farbenfroh verzierte Auto ist damit schon von Weitem erkennbar. Wer künftig den Kombi auf den Straßen zwischen Löbau und Zittau entdeckt, weiß nun: Mitarbeiter vom Tierheim sind gerade im Einsatz, um einem Tier in einer Notlage zu helfen.

