Große Fete im Waldkindergarten

zurück Bild 1 von 2 weiter Die sechsjährige Kayla hat sich während des großen Festes im Waldkindergarten unter anderem beim Basketball ausprobiert. © Thorsten Eckert Die sechsjährige Kayla hat sich während des großen Festes im Waldkindergarten unter anderem beim Basketball ausprobiert.

Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald hatte zum Kindertag einige Geschenke mit. Oliver und Luna nahmen die Fußbälle freudig entgegen.

Da war was los im Ottendorfer Waldkindergarten! Das haben die Besucher am Donnerstag bereits von Weitem gesehen. Denn jede nur mögliche Parklücke im Umkreis von 100 Metern war besetzt. Und je näher der Ottendorfer dem Kindergarten kam, umso lauter wurde es – die Bergstraße war erfüllt von Musik und herzlichem Kinderlachen. Doch was war los? Natürlich, es war Kindertag! Doch nicht allein den Kindertag haben der Erzieher an diesem Donnerstag gefeiert. Denn der Waldkindergarten begeht in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Deswegen haben Katrin Große, Gesamtleiterin der Ottendorfer Kindertageseinrichtungen, sowie ihr Team die komplette Woche zur Festwoche erklärt. Das Thema lautete dabei „Sport frei! Kommt im Waldkindergarten vorbei!“

Und Sport haben die kleinen Ottendorfer diese Woche sehr viel getrieben. So war beispielsweise am Mittwoch der Kita-Cup für alle kleinen Fußballer. Dabei haben die vier Einrichtungen aus Ottendorf, Medingen und Hermsdorf um den begehrten Wanderpokal gekämpft. Als stolzer Sieger ist, wie bereits im vergangenen Jahr, das Team des Waldkindergartens hervorgegangen. Doch nicht nur beim Fußball zeigten die kleinen Waldkinder ihr sportliches Talent. „Wir haben diese Woche einige Trainingsstunden bei den Ottendorfer Sportvereinen organisiert“, erklärt Marika Lehmann vom Leitungsteam. So konnten sich die Jüngsten beim Basketball, Kinderturnen, Fußball oder Tennis ausprobieren. „Je nachdem, worauf sie Lust hatten“, so Marika Lehmann.

Bürgermeister schaut vorbei

Doch der absolute Höhepunkt der Festwoche sollte die große Fete zum Kindertag sein. Auch hier spielte das Thema Sport erneut eine große Rolle. Die Kinder konnten ihre Balance auf dem Seil testen, an der Kegelbahn Treffsicherheit beweisen oder sich erstmals beim Rugby oder Handball ausprobieren. Zusätzlich gab es natürlich Hüpfburgen und Kinderschminken sowie ein Bühnenprogramm der Ottendorfer Sportvereine – wie zum Beispiel eine Show der Akrobaten. Und für den kleinen Hunger hatte das Team um Katrin Große ein riesiges Kuchenbuffet aufgebaut – gesponsert von den Ottendorfer Bäckereien. „Jeder Erzieher, jede Erzieherin – egal ob jung oder alt – hat sich mit Ideen an dem Fest beteiligt“, erzählt Katrin Große. Und sogar Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald stattete dem Waldkindergarten einen Besuch ab, gratulierte zum Geburtstag sowie zum Kindertag und hatte natürlich auch ein paar Geschenke im Gepäck. Passend zum erneuten Sieg beim Kita-Cup am Mittwoch zählten zu den Geschenken unter anderem ein paar neue Fußbälle.

Es war also ein rundum gelungenes Fest, das auch zahlreiche Besucher angelockt hat. Insgesamt können in der Einrichtung heute 293 Kinder betreut werden. Davon stehen 157 Krippenplätze zur Verfügung. Zur Gründung des Kindergartens im Jahr 1947 war aber alles noch viel kleiner als heute. „Ursprünglich war es ein sogenannter Ernte-Dank-Kindergarten“, erklärt eine Mitarbeiterin des Waldkindergartens. Die Familienväter hatten damals einfach einen massiven Holzschuppen gebaut, damit die Ottendorfer Kinder – während die Mütter auf dem Feld und die Väter bei der Arbeit waren – gut untergebracht waren. Während der 60er Jahre erfolgte dann schließlich ein Ausbau der Einrichtung und ab 2005 ließ die Gemeinde Ottendorf-Okrilla den Kindergarten nach und nach modernisieren. 2015 wurde der letzte Hausteil eingeweiht. Da kann man nur noch sagen: Alles Gute zum Geburtstag!

