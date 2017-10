Große Feiern im Kleinen Saal Es geht vorwärts bei Synagoge und Stadthalle in Görlitz. Nun ist auch klar, dass 2017 nicht verbaute Fördergelder dennoch sicher sind.

Im Juli hatte Sachsens Innenminister Markus Ulbig den Fördermittelbescheid für weitere Baumaßnahmen in der Stadthalle persönlich nach Görlitz gebracht. Oberbürgermeister Siegfried Deinege führte ihn zusammen mit Michael Kretschmer, der damals noch Bundestagsabgeordneter war, durch die Baustelle. © nikolaischmidt.de

Die eigene Hochzeit in der Stadthalle feiern – davon träumen ganz offensichtlich Görlitzer Paare. Denn wie Thomas Leder vom Stadthallenförderverein gegenüber der SZ sagt, gab es dazu bereits Anfragen. Auch Firmen würden gern Feiern in den historischen Gemäuern machen.

Für den Kleinen Saal der Stadthalle ist das nun gar nicht mehr so abwegig. Denn nachdem es noch vor Kurzem hieß, er könne nur bei Tageslicht und nur von Mai bis September genutzt werden, korrigierte sich die Stadt nun in diesem Punkt teilweise. Jedenfalls sagte Bürgermeister Michael Wieler am vergangenen Donnerstag im Stadtrat: „Ich habe den Eindruck, dass nicht richtig verstanden wurde, warum es zunächst nur um Veranstaltungen bei Tageslicht geht.“ Einige Räte seien wohl davon ausgegangen, dass es ein Stromproblem gebe. Dem widersprach Wieler. Es liege nicht am Licht, Kronleuchter und gegebenenfalls weitere Beleuchtung seien nicht das Thema. Problematisch sei aber, dass über die für Veranstaltungen erforderlichen Geräte hinaus keine weiteren elektrischen Geräte erlaubt sind – etwa wie sie die Gastronomie benötigt. Außerdem könne die Beleuchtung der Notwege nicht über die reguläre Stromversorgung erfolgen.

Allerdings gibt es dafür eine Lösung: nämlich batteriebetriebene Notwegebeleuchtung. Dafür gebe es zwar keine Fördermittel, aber hier könne ja die Stadthallenstiftung einspringen, schlug Wieler vor. „Ansonsten spricht nichts gegen abendliche Veranstaltungen, im Einzelfall auch mal bis nach 22 Uhr.“ Mit diesen Erläuterungen stimmte der Stadtrat schließlich der weiteren Sanierung der Stadthalle zu, speziell des Kleinen Saales. Geplant ist unter anderem eine neue Decke zwischen Untergeschoss und Erdgeschoss, also der früheren Gaststätte. Ein Lift wird eingebaut, einige Wasserleitungen erneuert, die Einbauten im früheren Restaurant herausgerissen, eine Abdichtung gegen das Eindringen von stehendem Wasser als Hochwasserschutz angebracht. Auch sehen die Pläne eine vorübergehende Elektroinstallation für die Sommernutzung und für die Orgel vor. Im Gegenzug aber muss die vorhandene im gesamten Gebäude demontiert werden. Die Folge: Im Großen Saal gibt es keinen Strom mehr ab diesem Zeitpunkt.

In der letzten Sitzung hatte Wieler den Beschluss noch einmal von der Tagesordnung genommen. Wegen eines weiteren Knackpunktes – den Fördermitteln in Höhe von zwei Millionen Euro. Die nämlich stehen der Stadt nur bis Ende dieses Jahres zur Verfügung, es ist aber klar, dass das nicht zu schaffen ist. Eigentlich ist es bei größeren Projekten fast normal, dass der vorgegebene Abrechnungszeitraum überschritten und die Fördermittel aufs nächste Jahr übertragen werden. So wie das beispielsweise auch mit der Görlitzer Synagoge funktioniert, die seit einigen Jahren saniert wird.

Und doch gibt es zwischen Stadthalle und Synagoge einen entscheidenden Unterschied, der die Kämmerin der Stadt, Birgit Peschel-Martin, dazu veranlasst hatte, in die Beschlussvorlage des vorletzten Stadtrates einen speziellen Passus einarbeiten zu lassen: Sollte es nicht gelingen, die Fördermittel für den Kleinen Saal, ins darauffolgende Jahr zu übertragen, solle das Geld aus den Rücklagen der Stadt genommen werden, um die Sanierung nicht zu gefährden. Das führte bei den Stadträten zu Diskussionen – der Beschluss wurde vertagt. Inzwischen hat sich aber einiges getan, was zur allgemeinen Beruhigung beitragen dürfte. Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat mit Sachsens Innenminister Markus Ulbig telefoniert, der den Fördermittelbescheid im Juli immerhin persönlich nach Görlitz gebracht hatte. Ulbig habe sich nun auch persönlich dafür verwendet, dass das Geld ins nächste Jahr übertragen wird, berichtet Michael Wieler auf SZ-Nachfrage. Damit haben Stadthalle und Synagoge nun gleichgezogen – bei beiden ist das Fördergeld sicher. Doch warum gab es einen solchen Absicherungspassus nicht auch bei der Synagoge? Hier wirkt sich nun der große Unterschied zwischen den Objekten aus: Obwohl letztlich das Fördergeld bei beiden eine Mischung aus Bundes- und Landesmitteln ist, werden sie nicht vom selben Ministerium ausgegeben. Bei der Stadthalle ist das Sächsische Innenministerium (SMI) zuständig, bei der Synagoge das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK). Letzteres habe nicht so häufig mit Fördermitteln im Baurecht zu tun und sei flexibler, erklärt Michael Wieler. Die Übertragung der zugesagten Fördermittel ins Jahr 2018 sei der Stadt schon vor Monaten zugesagt worden – vorbehaltlich natürlich des Landeshaushaltes. Trotzdem hatte die Synagoge somit einen anderen Status als die Stadthalle. Im Städtebau wollen die Ministerien das Geld verbaut sehen, zu Zugeständnissen seien sie weniger bereit, sagt Wieler. Schon lange vorher eine Übertragung von Fördermitteln ins nächste Jahr zuzusichern, sei nicht üblich.

Letztlich klappt aber offenbar alles, sodass beide Großprojekte vorangetrieben werden können. Thomas Leder freut es natürlich vor allem für die Stadthalle. „Wir freuen uns auf den kleinen Saal.“ Die Frage der Gastronomie oder des Caterings sei lösbar. Wer weiß: Vielleicht tanzt ab 2019 dann tatsächlich das erste Brautpaar hier in den siebenten Himmel.

