Große Erwartungen an den Prozess Ab wann gegen die mutmaßlichen Mörder des Nieskyers Philipp W. verhandelt wird, ist noch offen. Fest steht: Der Gerichtssaal wird voll.

Aus dem Holzkreuz ist ein Grabstein auf dem Nieskyer Friedhof geworden. Philipp fiel mit 24 Jahren einem Gewaltverbrechen zum Opfer. © André Schulze

Niesky/Görlitz. Noch in diesem Jahr ist es möglich, dass der Prozess um den Mord an Philipp W. beginnt. Das sagt Jörg Küsgen als Richter am Landgericht Görlitz. Hier, und zwar am Schwurgericht, soll er geführt werden – gegen eine 24-jährige Frau und einen 34 Jahre alten Mann. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am Nachmittag des 5. Februar den 24 Jahre alten Geschädigten in ihre Wohnung gelockt und getötet zu haben. Das Pärchen sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft und wartet auf den Prozessbeginn. Nachdem jetzt die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die beiden mutmaßlichen Täter abgeschlossen hat, soll es zur Anklage der beiden wegen Mordes und Verabredung zu Verbrechen kommen, teilte die Staatsanwaltschaft Görlitz am Montag mit. Dass es bald zum Prozess kommt, wird von der Öffentlichkeit erwartet, auch wenn die Meinungen über das Strafmaß weit auseinandergehen.

In Philipps Umfeld wird mit der Ankündigung auf Prozessbeginn die Erwartung geknüpft, dass beide mutmaßlichen Mörder ihre gerechte Strafe bekommen. Das betont auch Philipps Bruder Tobias. „Ich bin froh, dass der Prozess beginnen wird. Mir geht es dabei nicht um Erfüllung, das bringt mir meinen Bruder nicht zurück. Aber ich hoffe auf eine gerechte Strafe“, sagt der 22-Jährige. Auf alle Fälle werde er den Prozess mitverfolgen, ganz gleich, wann er beginnt. Das werden sicherlich ebenso seine Familie, Sportfreunde, Arbeitskollegen und Kumpels tun.

Denn dass Philipp ein beliebter, geachteter und gern gesehener junger Mann war, ist auch fünf Monate nach der schrecklichen Tat vielerorts zu spüren. Ebenso in den sozialen Netzwerken. Dort reißen die Meinungsäußerungen nicht ab. Sie werden jetzt wieder durch die Prozessankündigung befeuert. Zwar liegt die Anklageschrift für die nächsten beiden Wochen den Angeklagten und ihren Anwälten vor, wie Jörg Küsgen gegenüber der SZ sagt. Sie sind zur Stellungnahme aufgefordert, bevor die Kammer am Landgericht darüber entscheidet und den Termin für die zu erwartenden Prozesstage festlegt. Schließlich müssen alle Verfahrensbeteiligte verfügbar sein, wie Sachverständige und mögliche Nebenkläger.

Im Internet wird seit der Ankündigung der Staatsanwaltschaft auf Anklage der Mord an Philipp wieder heftig diskutiert. „Einfach nur krank und entsetzlich ... lebenslange Strafe wäre immer noch viel zu wenig“, schreibt Michael Scheibe unter dem SZ-Beitrag vom Montag auf Facebook. Seine Gedanken finden sich auch in vielen weiteren Kommentaren wider. „Solche wie die sollten nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden!“, fordert Ronald Fettke – und Ivito Nitschke ergänzt: „Nie wieder“. Laut Staatsanwaltschaft ist Mord mit lebenslanger Freiheitsstrafe verbunden. Daran sollte sich das Gericht auch halten, so die Meinung. Für Sebastian Fiedler steht fest: Die besondere Schwere der Schuld müssen sie zum Lebenslang dazubekommen, sonst sind sie nach 15 Jahren wieder draußen.“

Was die Leute so aufschreckt und ungeduldig bei der Urteilsfindung macht, ist die Brutalität, mit der das Pärchen gegen Philipp vorgegangen ist – und die letztendlich zum Erstickungstod führte. Der Nieskyer starb für 2 000 Euro, die das Görlitzer Pärchen von seiner EC-Karte abhob, und für seinen silbernen BMW Kombi. Für diese Tat gibt es keine Entschuldigung. Diese Meinung hörte man bereits Mitte Februar auf dem Zinzendorfplatz. Zuvor war bekannt geworden, dass der als vermisst geltende Nieskyer tot ist, ermordet. Freunde und Familie sind fassungslos und im Schmerz und in der Trauer vereint auf dem Zinzendorfplatz. Rund 200 Menschen nahmen mit Kerzen und Schweigen Abschied von einem jungen Mann, der mit sich und seiner kleinen Familie noch viel vorhatte.

Dass Philipp sterben musste, ist wahrscheinlich in der Drogensucht des Pärchens begründet. Beide sollen in der Vergangenheit durch Drogenmissbrauch aufgefallen sein, heißt es von der Polizei. Und: Der 33-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Das veranlasst Michael Lorenz auf Facebook zu dem Aufruf: Wenn ihr dem Opfer einen Gefallen tun wollt: Warnt alle, die ihr noch mental erreichen könnt, vor Drogen jeder Art! Seid Vorbild und scheut euch nicht, jene mit Namen zu nennen, die diesen Sumpf weiter verbreiten. Dann ist er nicht umsonst so jämmerlich verreckt.“

