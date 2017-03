Große Eingangstafel soll auch für Siedlung werben Colmnitz will eindrucksvoll auf sich aufmerksam machen.

Am Ortseingang soll das großflächige Schild installiert werden. © Kamprath

Der Ort Colmnitz will am Ortseingang an der Alten Freiberger Straße künftig auch auf das Wohngebiet Am Pfarrbusch im Ort hinweisen. Dazu wird eine Infotafel aufgestellt, sagt Ortsvorsteher Thomas Schumann (CDU). Das Schild soll im Frühjahr montiert werden. Es sei ein Pendant zu bestehenden Infotafeln an den anderen Ortseingängen, werde aber eine Nummer größer.

Das Schild soll aus drei Teilen bestehen. Der Schriftzug „Willkommen in Colmnitz“ soll den zentralen Part der Tafel zieren. Auf dem einen Flügel soll auf das Weidegut und Stracos Erlebniswelt als zwei wichtige touristische Einrichtungen in dem Klingenberger Ortsteil hinweisen. Auf dem dritten Teil rückt das Wohngebiet in den Fokus. „Wir wollen darauf hinweisen, dass man hier noch Eigenheime bauen kann, während andernorts Bauland knapp wird“, erklärt Schumann. Der Ortseingang an der Staatsstraße sei dazu ein geeigneter Platz. (SZ/skl)

