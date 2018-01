Große Einbuße beim Karasek-Museum Seit in der Seifhennersdorfer Einrichtung das Obergeschoss für die Öffentlichkeit gesperrt ist, gehen die Besucherzahlen deutlich zurück.

Karasek übergibt sein Revier. © Matthias Weber

Ina Köhler kann zwar noch keine konkreten Zahlen nennen, aber die Leiterin des Karasek-Museums und der Tourist-Information weiß schon jetzt, dass die Besucherzahlen seit November deutlich zurückgegangen sind. So lange ist nun schon wegen Brandschutzauflagen das Obergeschoss für die Öffentlichkeit gesperrt. Deswegen ist auch die für den 3. Dezember geplante „Teufelsausstellung“ nicht zu sehen gewesen. Gerade Sonderausstellungen ziehen aber immer wieder Besucher an.

„Wir haben vorerst auch sämtlichen Busgruppen absagen müssen“, sagt Ina Köhler. Sie hofft, dass es in der Stadtratssitzung im Januar vielleicht eine positive Nachricht für eine zwischenzeitliche Sondergenehmigung gibt. Die besteht zwar bereits, aber dafür müssten Brandmelder eingebaut werden. Dann könnten wenigstens erst einmal kleine Gruppen das Obergeschoss besichtigen. Dort befindet sich die Ausstellung zum Räuberhauptmann, die historische Wohn- und Arbeitsstube eines Leinewebers sowie die Bauernstube und die Schlafstube aus längst vergangenen Zeiten. Von Besuchergruppen von bis zu jeweils acht Personen ist bisher die Rede. Für Busreisen mit 45 Personen wäre das allerdings immer noch nicht attraktiv.

Ein großes Fragezeichen steht derzeit auch noch hinter der Ausrichtung des 22. Oberlausitzer Leinewebertages. Der soll eigentlich am 18. März ausgerichtet werden. „Wir entscheiden nächste Woche, ob er stattfinden kann oder ausfallen muss“, erklärt Ina Köhler. Das wäre dann das erste Mal in seiner langjährigen Tradition. „Beim Leinewebertag fand bisher immer in der Webstube im Obergeschoss unser Schauweben statt“, schildert sie.

zur Startseite