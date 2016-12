Große Ehre für kleine Nager Die Haselmaus ist das Tier des Jahres 2017. Völlig zu Recht. In Bischofswerda wurde für sie sogar eine Brücke gebaut.

Eine junge Haselmaus beim Fressen: Die kleinen Nager sind zum „Tier des Jahres 2017" gewählt worden.

Sichere Passage für Tier und Mensch: die Haselmausbrücke über die Bischofswerdaer Umgehungsstraße.

Ihre Wahl zum Tier des Jahres haben die Haselmäuse am Rotstein glatt verschlafen. Fest in Blätter eingerollt schlummern sie dem Frühjahr entgegen. „Sie liegen am Boden. Dort ist es relativ konstant kühl“, sagt Sven Büchner. Der Biologe aus Markersdorf gilt seit vielen Jahren als Haselmausexperte – nicht nur für die am Rotstein, sondern weit darüber hinaus. Dass die kleinen Tierchen nun zum „Tier des Jahres 2017“ gewählt wurden, findet er gut. „Damit wird die Aufmerksamkeit stärker auf ein Tier gelenkt, das ansonsten nicht so im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht“, sagt Sven Büchner. Ganz praktisch hofft er darauf, dass sich damit der Schutz der Mini-Nager verbessern könnte. „Auf jeden Fall können wir Schutzmaßnahmen nun viel besser begründen“, schildert Sven Büchner. Zudem hofft er auf Förderung unterschiedlicher Aktionen für die Haselmaus, deutschlandweit.

Am Rotstein hat Sven Büchner zuletzt im Herbst nach dem Rechten gesehen. „Wir haben nur eine kleine Fläche in einem großen Wald, die wir tatsächlich beobachten. Aber es ist alles in Ordnung“, sagt Sven Büchner. Wie viele Haselmäuse am Rotstein zwischen Löbau und Görlitz leben – er kann es nicht sagen. Das könne man nicht einfach hochrechnen. Am Rotstein gibt es das größte zusammenhängende Hasel-Niederwaldrevier der Oberlausitz, wahrscheinlich sogar ganz Sachsens. Den Haselsträuchern hier geht es gut, sie sind nur in die Jahre gekommen. Deshalb werden sie „auf den Stock gesetzt“, also der Hauptstamm gekappt, damit die neuen Triebe sprießen können. Den Wald erhalten, verjüngen und damit unter anderem den Haselmäusen eine Zukunft zu ermöglichen, das ist das Ziel am Rotstein. Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist damit auf einem Flurstück beschäftigt.

Auch im Süden von Bischofswerda ist der kleine Nager, der zur Gruppe der Schläfer gehört, präsent. Zumindest im Namen einer Brücke, die über die Ortsumfahrung führt. Das 2010 errichtete Bauwerk galt als Voraussetzung, damit die Schnellstraße überhaupt gebaut werden darf. Artenschützer befürchteten damals, die neue Trasse könnte den Lebensraum der streng geschützten Hausmaus am Hunger durchtrennen. Sven Büchner untersuchte auch dieses Gebiet – mit überraschendem Ergebnis. In einer zu Beginn dieses Jahres im Landesamt für Straßenbau und Verkehr vorgestellten Analyse kam er zu dem Schluss, dass sich die Haselmaus in diesem Gebiet nicht (mehr) nachweisen lasse. Allerdings nutzen andere Tiere die Brücke. Steinmarder und Gelbhalsmäuse haben sich den Weg sogar zum Lebensraum auserkoren. Darüber hinaus dürfen auch Fußgänger und Radfahrer die speziell für Bischofswerda konstruierte Holzbrücke passieren.

