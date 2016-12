Große Ehre für kleine Nager Die Haselmaus ist das Tier des Jahres 2017. Das freut Biologen wie den Markersdorfer Sven Büchner. Er ist Experte für die scheuen Waldbewohner.

Eine junge Haselmaus beim Fressen: Die kleinen Nager sind zum „Tier des Jahres 2017“ gewählt worden. In der Oberlausitz kommen sie unter anderem am Rotstein vor. © dpa

Ihre Wahl zum Tier des Jahres haben die Haselmäuse am Rotstein glatt verschlafen. Fest in Blätter eingerollt schlummern sie dem Frühjahr entgegen. „Sie liegen am Boden. Dort ist es relativ konstant kühl“, sagt Sven Büchner. Der Biologe aus Markersdorf gilt seit vielen Jahren als Haselmausexperte – nicht nur für die am Rotstein, sondern weit darüber hinaus. Dass die kleinen Tierchen nun zum „Tier des Jahres 2017“ gewählt wurden, findet er gut. „Damit wird die Aufmerksamkeit stärker auf ein Tier gelenkt, das ansonsten nicht so im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht“, sagt Sven Büchner. Ganz praktisch hofft er darauf, dass sich damit der Schutz der Mini-Nager verbessern könnte. „Auf jeden Fall können wir Schutzmaßnahmen nun viel besser begründen“, schildert Sven Büchner. Zudem hofft er auf Förderung unterschiedlicher Aktionen für die Haselmaus, deutschlandweit.

Ein großes Hasel-Niederwaldrevier

Am Rotstein hat Sven Büchner zuletzt im Herbst nach dem Rechten gesehen. „Wir haben nur eine kleine Fläche in einem großen Wald, die wir tatsächlich beobachten. Aber es ist alles in Ordnung“, sagt Sven Büchner. Wie viele Haselmäuse am Rotstein leben – er kann es nicht sagen. Das könne man nicht einfach hochrechnen. Am Rotstein gibt es das größte zusammenhängende Hasel-Niederwaldrevier der Oberlausitz, wahrscheinlich sogar ganz Sachsens. Den Haselsträuchern hier geht es gut, sie sind nur in die Jahre gekommen. Deshalb werden sie „auf den Stock gesetzt“, also der Hauptstamm gekappt, damit die neuen Triebe sprießen können. Den Wald erhalten, verjüngen und damit unter anderem den Haselmäusen eine Zukunft zu ermöglichen, das ist das Ziel am Rotstein. Der Staatsbetrieb Sachsenforst ist damit auf einem Flurstück beschäftigt.

Inzwischen ist die Haselmaus selbst Untersuchungsgegenstand. Oder besser: ihr Kot. Der wird als Thema einer Masterarbeit an der Hochschule Zittau-Görlitz untersucht. „Die Proben kommen aus unterschiedlichen Regionen, dem Vogtland, dem Erzgebirge und vom Spitzberg Deutsch-Paulsdorf“, sagt Sven Büchner. Ziel ist es, eine Art Speiseplan der Haselmäuse zu erstellen.

Trotz der Temperaturunterschiede in diesem Winter schlafen sie in aller Ruhe. „Besser wäre zwar noch eine isolierende Schneedecke“, sagt Sven Büchner. Aber es geht bei den Haselmäusen auch ohne.

