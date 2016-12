Große Bühne zum Geburtstag Die Kreismusikschule wird 25 und feiert in Löbau und mit mehr als 100 Akteuren.

Sie hatten sichtbar Spaß: Die Mitglieder vom Jugendsinfonieorchester „Grenzenlos“ der Kreismusikschule und die Band Stilbruch haben den Eröffnungsabend der Konventa 2016 gestaltet. Nun wird es am 10. Dezember in der Löbauer Messehalle wieder ein gemeinsames Konzert geben. © Bernd Gärtner

Es war eine tolle Premiere im vorigen Frühjahr: das Jugendsinfonieorchester der Kreismusikschule mit der Leipziger Rockband Stilbruch auf großer Bühne zur Geburtstags-Konventa. Nun steht das nächste Geburtstagskonzert mit einer solchen Zusammenarbeit an: Denn auch die Musikschule feiert 25. Geburtstag. Dabei ist die Frage nach dem eigentlichen Geburts-Tag der Kreismusikschule (KMS) nicht ganz einfach zu beantworten: In Zittau ist schließlich schon 1952 die Volksmusikschule gegründet worden; in Löbau gab es auch vor 1991 eine Musikschule – als Außenstellen von Bautzen; in Reichenbach wird seit mehr als 30 Jahren musiziert – und die Kreismusikschule Dreiländereck ist erst mit der Landkreisfusion 2008 entstanden.

Doch Löbau ist der Hauptsitz der Schule und somit gilt deren Gründungsdatum aus dem Jahr 1991, erklärt Schulleiter Sven Rössel. So hatte es auch seine langjährige Vorgängerin Renate Ulbrich gehalten, die vor fünf Jahren den 20. Musikschulgeburtstag gefeiert hatte. Heute wie damals stellen Schüler und Lehrer ein spannendes Programm auf die Beine – und Sven Rössel zieht dabei auch die große Karte der Stadt: Er hat das Festkonzert am 10. Dezember in die Messehalle verlegt. Das Kulturzentrum Johanniskirche sei zu eng für das große Orchester, erläutert er diese Entscheidung. Dieses ist aber turnusmäßig an der Reihe, das diesjährige traditionelle Weihnachtskonzert zu spielen. So werden gleich mehrere Termine mit dem Konzert in der Messehalle zu einem vereint, und Rössel setzt auf viel Publikum.

Dem will er einiges bieten. Ein Höhepunkt wird der Auftritt der Musikschüler mit Stilbruch sowie den jungen Musikhelden. Aber auch etliche andere Beiträge wird es geben: von den Schlagzeugern der Sambagruppe, vom Gitarrenorchester, von Sängern, Ensembles und Solo-Instrumentalisten. Rund 100 Akteure von Weißwasser bis Zittau werden am 10. Dezember in der Löbauer Messehalle auf der Bühne stehen. Die Besucher können kleine und große Gäste nicht nur live erleben. Wer weiter hinten sitzt, wird durch große Leinwände, die das Geschehen auf der Bühne zeigen, trotzdem gut sehen können. Und für die Musikschule selbst könnte sich der Abend nicht nur ideell lohnen, sondern auch finanziell: Als Landrat Bernd Lange (CDU) dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feierte, bat er statt Geschenken um Spenden für gemeinnützige Zwecke. Daraus soll auch die Musikschule bedacht werden.

Die Kreismusikschule sei indes gut aufgestellt, erklärt er. Rössel kann sogar auf steigende Schülerzahlen verweisen. 3 154 Schüler sind aktuell angemeldet, dazu kommen mehr als 600 Kinder aus Projekten wie den „Musikhelden“ oder „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki). Dieser Anstieg lässt sich vor allem auf das Singeprojekt „Musikhelden“ zurückführen, mit dem mehrere Lehrer nun zunächst im Süden des Landkreises unterwegs sind. Aber dem Zuspruch haben offensichtlich auch die im Sommer erstmals nach zehn Jahren angehobenen Gebühren keinen Abbruch getan. Kinder und Jugendliche neben anderen Angeboten fürs Musizieren zu begeistern, sei schon immer schwer gewesen, sagt er.

Auch wenn Smartphone und Co. dies noch einmal zusätzlich kompliziert machen, will er sich auch um künftige Schülergenerationen nicht sorgen: Denn die Talsohle der schwachen Geburten sei erreicht, hofft er. Gleichwohl ist er überzeugt, dass die Musikschule stärker zu den Schülern hingehen muss, als nur darauf zu warten, dass die Kinder in die Häuser zwischen Weißwasser und Zittau kommen. Über die Ganztagsangebote in den Schulen könnte das klappen, so Rössel. Auf diese Weise will er die Angebote zum Singen oder Musizieren unterbreiten, bevor die Nachmittage der Kinder mit Sport oder anderen Dingen belegt sind. Dass Musikunterricht in Konkurrenz zu vielen anderen Angeboten steht, zeigt sich aber auch daran, dass die Lehrer mit dem Jeki-Projekt, Bläserklassen und anderen Aktionen teils bereits seit 1990 in den Schulen unterwegs sind. Das werde oft zu wenig wahrgenommen, bedauert Rössel.

Bei all diesen Überlegungen bleiben die Musikschulstandorte aber trotzdem wichtig, sagt Rössel. Ostritz ist allerdings ein Sorgenkind. Der Zustand des Gebäudes, in dem dort unterrichtet wird, ist problematisch, und auch den Unterricht zu gewährleisten sei nicht immer ganz leicht. Musizieren in den Räumen der KMS habe aber den Vorteil, dass jüngere Schüler sich ältere zum Vorbild nehmen und ihnen nacheifern könnten, betont der Musikschulleiter. Dies sei wichtig für den Lernerfolg.

Blickt Rössel nach vorn, will er das Singeprojekt der Musikhelden dauerhaft im regulären Angebot der KMS verankern. Derzeit wird es über eine Schweizer Stiftung finanziert. Und er will stärkere Kontakte zur Görlitzer Musikschule knüpfen, die jetzt eine neue Leitung hat. Auch wenn eine Fusion nicht zur Debatte stehe, könne eine Zusammenarbeit für alle Beteiligten hilfreich sein, glaubt Rössel. So ist in Görlitz die Blechbläserausbildung sehr stark, wovon auch Schüler aus der Umgebung stärker profitieren könnten. Andersherum könnten Görlitzer Schüler Ensembles im Landkreis unterstützen.

Das Festkonzert 25 Jahre Kreismusikschule Dreiländereck wird am 10. Dezember 16 Uhr in der Messehalle Löbau gefeiert. Karten kosten 9 Euro für Erwachsene, 5 Euro ermäßigt.

