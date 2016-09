Große Bühne für die Laienschauspieler Nach 50 Jahren wird in Stolpen wieder das gleiche Theaterstück aufgeführt. Eine gewagte Idee.

Probe im Erbgericht Langenwolmsdorf. Stolpener Laienschauspieler üben derzeit an einem Stück, welches sie nach 50 Jahren zur 800-Jahr-Feier von Stolpen wiederaufführen möchten. © privat

Ganz ohne Ablesen kommen einigen Schauspielern die Texte noch nicht von den Lippen – bei der Probe im Langenwolmsdorfer Erbgericht. Das hatte Regisseur Johannes Venus eigentlich gefordert. Denn auch Laienschauspieler müssen etwas Disziplin zeigen und ihre Rollen lernen. In den nächsten Monaten wird der Stolpener seine Truppe noch mehrmals zusammenholen. Bis zum großen Auftritt zur 800-Jahr-Feier der Stadt Stolpen im Jahr 2018 ist zwar noch etwas Zeit. Aber seine Truppe besteht aus Laienschauspielern, die nur in ihrer Freizeit die Texte lernen können. Und das Schwierige ist, sie müssen sich da in das 15. Jahrhundert zurückversetzen. Damals wurde am Galgenbusch in Rennersdorf-Neudörfel die Magd Anna ertränkt, in einem Sack gemeinsam mit einer Schlange, einer Katze und einem Hahn. Eine wahre Geschichte. Doch was hat diese mit der 800-Jahr-Feier in Stolpen zu tun? Die Geschichte ist Grundlage des Theaterstückes „Sühne“ gewesen, welches 1967/68 von Helmut Venus geschrieben und zur 750-Jahr-Feier von Stolpen aufgeführt wurde. Ein Gutsherr mit dem Namen Miltitz aus einem Langenwolmsdorfer Adelsgeschlecht verguckte sich einst in die Magd Anna, vergewaltigte und schwängerte sie. Die Magd bekam ein Kind. Der Vorfall wurde im 15. Jahrhundert nun so dargestellt, dass sie dem Adelsmann die Augen verdreht und ihn verführt hätte. Damit war ihr Todesurteil besiegelt.

Des Autors Sohn, Johannes Venus hat als damals 18-Jähriger in dem Stück mitgespielt. Als er dann vor drei Jahren die Unterlagen seines verstorbenen Vaters ordnete, fand er eben auch das Drehbuch für dieses Stück wieder. Da kam ihm die Idee, im Jahr 2018 zur 800-Jahr-Feier wird er das Stück wiederaufführen. Er suchte Freiwillige mit schauspielerischem Talent. Sollte mal einer der Schauspieler ausfallen, hat er vorsichtshalber alle Rollen gleich doppelt besetzt und die Texte für die Schauspieler aufbereitet. Seit fast einem Jahr wird geprobt. Das ist aber nicht die einzige Aktion von Stolpnern in Vorbereitung der 800-Jahr-Feier. Jonathan Adler hat zum Beispiel eine eigene Website angelegt. Auf dieser und auf Facebook kann jeder verfolgen, wie sich Stolpen auf die 800-Jahr-Feier vorbereitet.

