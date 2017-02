„Große Bühne für das Ehrenamt“ Kreissportbund-Vizepräsident Arnim Christgen über die Vorbereitungen zur Sportgala.

Arnim Christgen (68) organisiert seit vielen Jahren die Sportgala. Er ist Vizepräsident des Kreissportbundes. Er lebt in See. © André Schulze

Am 18. März treffen sich Sportler, Ehrenamtler und Sportbegeisterte zur Sportgala von Oberlausitzer Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung. Einer der unermüdlichen Organisatoren ist Arnim Christgen aus See.

Herr Christgen, die Sportlerumfrage läuft. Haben Sie getippt?

Natürlich! Aus Gründen der Fairness verrate ich aber nicht, wer meine Favoriten sind. Ich drücke allen Kandidaten die Daumen.

Sie laufen seit der ersten Sportgala im Nieskyer Bürgerhaus vor mehr als 20 Jahren sozusagen alljährlich einen Marathon, um Spender und Sponsoren zu finden. Wie stehts?

Gut. Als ich diese Woche bei Karin Dunsch vom Tom-Tailor-Laden in Niesky zwecks Tombolapreisen reinschaute, sagte sie: Nanu, schon wieder ein Jahr rum? Also wir haben sehr viele Unternehmer, Händler und Dienstleister, die uns dankenswerterweise zuverlässig unterstützen. Da will ich niemanden hervorheben, aber betonen, dass vom Hühnerei über Räucherfisch, Zitrone bis hin zur Bühnendeko und dem Geld für den Musiker alles wichtig und gut ist. Sonst könnten wir die Gala nicht ausrichten.

Wie läuft der Kartenvorverkauf?

Alle Sportvereine sind informiert, etwa 200 Einladungen verschickt worden. Jetzt warten wir mit etwas Ungeduld auf die Rückmeldungen. Und ganz ehrlich, dieses Warten bereitet mir jedes Jahr Lampenfieber. Für den Preis von 22 Euro im Vorverkauf bei Sport-Vetter in Niesky bekommen die Sportgala-Besucher nicht nur das sportliche Programm und die Musik, in dem Preis ist ja auch das Büfett inklusive. Bisher war der Saal immer voll und super Stimmung. Um dabei zu sein, muss man nicht einem Sportverein angehören, sich aber chic kleiden und gute Stimmung mitbringen. Wir erwarten übrigens wieder Sportler aus dem Partnerkreis Schwandorf in Bayern.

Sportgala, 18. März, im Bürgerhaus Niesky, Tickettelefon 03581750080

zur Startseite