Große Bauprojekte für Ottendorf In den kommenden beiden Jahren werden weitere Baustellen folgen. Auf ein Projekt wartet man schon lang.

Derzeit wird in Ottendorf-Okrilla an der B 97 gebaut. © Thorsten Eckert

Der Ausbau der Bundesstraße 97 in Ottendorf-Okrilla ist seit Juni in vollem Gange. In der Zwischenzeit plant das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereits weiter. Denn wie Ottendorfs Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) nach einem Gespräch mit Vertretern der Behörde mitteilen konnte, soll im kommenden Jahr definitiv der Ausbau der sogenannten Hirschkurve folgen. „Die Maßnahme ist für Frühjahr 2017 geplant“, so das Gemeindeoberhaupt. Damit ist dann auch der letzte Teil der Sanierungsmaßnahmen an der Bundesstraße beendet.

Und eine weitere gute Nachricht konnte der Bürgermeister aus dem Gespräch mit den Vertretern des Straßenbauamtes mitnehmen: Denn nur ein Jahr später, also 2018, soll auch endlich der langersehnte Ausbau der S 177 zwischen Medingen und Ottendorf-Okrilla folgen. Damit einher geht auch der Anbau eines Radweges.

Die Verbindungsstraße zwischen Medingen und Ottendorf ist seit Jahren in einem schlechten Zustand. Der Fahrbahnverlauf ist unübersichtlich. Die Einmündungen der Alten Ottendorfer Straße und der Rödertalstraße werden künftig deshalb so gestaltet, dass Fahrzeuge dort besser auf die Straße einbiegen können. Außerorts erhält die Straße die einheitliche Breite von siebeneinhalb Metern, für die Fahrbahnen innerhalb der Ortschaften ist eine Breite von sechseinhalb Metern vorgesehen. (ste)

