Große Auswahl für künftige Azubis

Roland Schemmel, Azubi zum Mediengestalter, freut sich bereits auf viele interessierte Schüler, die den Betrieb Teppich Schmidt während der Berufsorientierungswoche im März kennenlernen wollen. Foto: Claudia Hübschmann © Claudia Hübschmann

Radebeul/Landkreis. Das dritte Jahr in Folge haben Landratsamt, Wirtschaftsförderung, Jobcenter und Arbeitsagentur Meißen wegen dieses Frühjahrs-Termins zur Presserunde gerufen. Nach 2016 und 2017 findet vom 12. bis 17. März erneut die größte Berufsorientierungsinitiative Sachsens statt, die „Schau rein – Woche der offenen Unternehmen“. So auch im hiesigen Landkreis.

Dadurch, dass 117 Unternehmen mit über 552 Angeboten für Schüler zwischen Klassenstufe 7 und 11 ihre Türen öffnen, haben diese die große Auswahl. „Wir wollen Oberschüler, Gymnasiasten, Förderschüler und Berufsschüler gleichermaßen für die Schau-rein begeistern. Im letzten Jahr haben wir 701 Schüler erreicht, das wollen wir noch toppen“, sagt Torsten Zichner von der Wirtschaftsförderung des Landkreises.

An offenen Stellen mangele es zurzeit jedenfalls nicht, und das in immer mehr Branchen. Ob im Handwerk, Elektro- und Baugewerbe, Malerberufen, Pflege, Erziehung, Gastronomie und vielen weiteren – die Angebotsvielfalt sei gegeben und somit wichtige Voraussetzung, um den Nachwuchs im Landkreis zu halten. „In diesem Jahr haben wir auch mehrere Betriebe dabei, die ein duales BA-Studium anbieten, etwa BWL/VWL oder im Finanzsektor“, sagt Zichner. Die meisten Ausbildungs- oder Studienplätze offerieren in diesem Jahr die Sparkasse Meißen, Teigwaren Riesa, der WHG-Baumarkt Coswig oder Rotec Anlagenbau sowie Unitedprint aus Radebeul. Außerdem in der Lößnitzstadt dabei: Rewe, Sparkasse, Radisson Blu Parkhotel, Thyssen Krupp, KBA, Notarkammer Sachsen, Stadtverwaltung, Anlagenbau Rotec, LTB Leitungsbau und Schloss Wackerbarth.

Nicht verstecken muss sich allerdings der Meißner Raumausstatter Teppich Schmidt an der Berghausstraße. Hier findet die diesjährige Vorabinformation zur „Schau rein!“ mit gutem Grund statt. „Wir haben momentan zwölf Auszubildende in mehreren Berufsfeldern“, sagt Chef Holger Schmidt. Im vergangenen Jahr habe man sehr gute Erfahrungen mit der Teilnahme an der „Schau-rein“ gemacht. „Sie wurde von unseren Azubis gestaltet, die Berufsbilder an einzelnen Stationen praxisnah vorgestellt“, sagt er. Das soll auch 2018 so sein.

Um einen Vorgeschmack zu geben, führt Roland Schemmel, 28-jähriger Mediengestalter-Azubi im dritten Lehrjahr, durch das Geschäft. An drei Stationen erläutern Azubis von der Buchhalterin über den Raumausstatter bis hin zum Handelswirt, was auf die zukünftigen Kollegen zukommt. „Diese Nähe von Schüler und Mitarbeiter, der über Inhalte des Berufs Bescheid weiß und sie unkompliziert vermittelt, ist das Besondere an der Orientierungswoche“, erzählt Schemmel, der bis Mitte 20 noch in Rostock studierte, jetzt aber sein Foto- und Video-Hobby bei Teppich Schmidt zum Beruf macht.

Schüler, die bei der „Schau rein“ dabei sein wollen, können sich für eine oder mehrere Veranstaltungen in ihren Ziel-Betrieben in Absprache mit der Schule freistellen lassen. Die Fahrten dorthin sind kostenlos. Die Tickets übernehmen die Organisatoren und schicken sie an die Schulen. Anmeldungen erfolgen online oder über einen Lehrer. Übrigens können die Teilnehmer auch ein Elternteil als Unterstützung mit in die jeweilige Firma nehmen. Unternehmen können sich auch weiterhin registrieren lassen.

