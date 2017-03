Große Auswahl bei der Kindersachenbörse Die Großnaundorfer haben im Frühling mehr Kleidung im Angebot als im Herbst. Käufer sollten sich trotzdem sputen.

In Großnaundorf ist eine Kindersachenbörse in Vorbereitung. © Symbolfoto: Matthias Weber

Die Vorbereitungen laufen. Die Großnaundorfer werden in der nächsten Woche ihre neunte Kindersachenbörse ausrichten. 180 Verkäufer haben sich angemeldet und werden in den Tagen vor Verkaufsstart Hosen, Kleider, T-Shirts, Jacken und Spielzeug in die ehemalige Schule nach Großnaundorf bringen. Jeder darf 100 Teile und zusätzlich Spielzeug beisteuern. Die Zahl der Verkäufer ist damit deutlich größer als im Herbst. Dann ist wegen der dicken Jacken und Schneeanzüge stets lediglich Platz für die Angebote von 150 Verkäufern.

Die Großnaundorfer nehmen die ausgepreiste und gekennzeichnete Kleidung anders als bei anderen Kleiderbörsen entgegen und verkaufen sie dann. 10 bis 15 Helfer sind an den Verkaufstagen dabei. 25 bis 30 fassen dann beim Einpacken, Sichten und Abrechnen mit an. Lydia Haase und Kathrin Müller haben die Börse einst ins Leben gerufen. Zweimal im Jahr bekommen Eltern so die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Kleidung ihrer Kinder auszusortieren, und andere Eltern haben die Chance, preisgünstig einzukaufen. Die Börse fand immer Donnerstag, Freitag und Sonnabend statt. Das hat man nun anders organisiert. Der Sonnabend fällt weg. „An diesem Tag hatten wir immer nur drei Stunden geöffnet und wir brauchen die Zeit einfach für die Nachbereitung“, sagt Kathrin Müller. Deshalb habe man die Öffnungszeiten an den beiden anderen Tagen verlängert. 8 bis 19 Uhr lädt die Börse nun zum Kaufen ein. Das gibt auch Eltern auch die Chance, vor oder nach der Arbeit mal in der Großnaundorfer Schule vorbei zu schauen.

Der Andrang ist erfahrungsgemäß besonders am Donnerstagvormittag groß. Die Großnaundorfer haben in der Schule aber einige ehemalige Klassenzimmer zur Verfügung, um die Kleidung, die Autositze, Schuhe und Spielsachen zu präsentieren. Sie richten auch wieder eine Schnellkasse für Schwangere und Eltern mit kleinen Kindern ein. Ein Teil des Erlöses wird für die Großnaundorfer Kita und die Kirchgemeinde gespendet. (SZ/pre)

Kindersachenbörse in der ehemaligen Schule, Pulsnitzer Str. 1, 23. und 24. März, 8 bis 19 Uhr.

