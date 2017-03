Große Ausbildungsmesse am Sonnabend in Radeberg Über 50 Firmen aus der Stadt und der Umgebung präsentieren ihre Lehrstellen. Und nicht nur das.

Bei welchem Betrieb um eine Lehrstelle bewerben? Firmen stellen am Sonnabend in Radeberg ihre Lehrstellen vor. © dpa/Jens Schierenbeck

Auf die Diskussionsrunde wird diesmal verzichtet. „Das Interesse hielt sich in Grenzen, viel mehr soll es ja auch um das Lehrstellenangebot gehen“, sagt Axel Frech. Radebergs Brauereichef hat im Vorstand des Radeberger Lions-Clubs bekanntlich auch den Hut für das Projekt „Schule-Wirtschaft“ mit auf; und am Sonnabend steht der alljährliche Höhepunkt an. Die große Ausbildungsmesse im Berufsschulzentrum am Robert-Blum-Weg. Über 50 Betriebe und Institutionen werden hier dann ihre Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren.

„Und die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sind dabei durchweg positiv“, freut sich Axel Frech. Und das gilt im Übrigen sowohl für die Firmen als auch für die Schüler, fügt er an. „Hier kann man als künftiger Azubi ganz gezielt mit Betrieben reden, kann fragen, welche Voraussetzungen es braucht oder wie die Bewerbung erfolgt – oder man verschafft sich einfach mal einen Überblick über die Möglichkeiten vor Ort“, beschreibt der Brauereichef. Denn auf der Messe werden beinahe sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten Radebergs und der näheren Umgebung präsentiert – und das kompakt. Auch Eltern sind willkommen, „damit sie anschließend ihre Kinder beraten können“, so Axel Frech.

Im Anschluss an die Messe folgt dann die „Woche der Ausbildung“. Dann öffnen Radeberger Firmen für Schüler – vorrangig der neunten und zehnten Klassen – nicht „einfach nur“ ihre Türen, „sondern wir haben ein System gefunden, dass Schüler wirklich gezielt Firmen ansteuern und sich die Unternehmen zudem auch gezielt vorbereiten können“, beschreibt Axel Frech. Denn die Radeberger Schüler konnten sich zuvor übers Internet anmelden.

Auswählen konnten sie dabei aus insgesamt 67 Berufsbildern bei 22 Firmen. Wobei die Plätze begrenzt sind, um sich tatsächlich intensiv um die Interessenten kümmern zu können. Jeweils am Nachmittag, 12, 14 und 16 Uhr werden sich die Schüler auf den Weg machen. Erstmals gibt es in diesem Jahr zudem Studienberatungen für Gymnasiasten. Firmen, die zum Beispiel Ingenieure suchen, stellen mögliche Studiengänge vor. Insgesamt haben sich 140 Schüler eingeschrieben; fast jeder besucht zwei Betriebe.

Am Sonnabend können noch spontan einige Restplätze vergeben werden.

Tag der Ausbildung im Berufsschulzentrum Radeberg: Am Sonnabend in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr.

www.schule-wirtschaft-radeberg.de

