Große Auftritte im Advent Musikschüler zeigen in der Friedenskirche und im Theater, was sie im Jahr gelernt haben.

© Symbolfoto: dpa

Immer zum Jahresende wird es für die Musikschüler aus dem Kreis feierlich. Die Kinder und Jugendlichen dürfen zeigen, was sie in den letzten Monaten gelernt haben.

Zum Familienweihnachtskonzert lädt die Musikschule des Landkreises am 8. Dezember ab 18 Uhr in die Friedenskirche in Radebeul ein. Es musizieren die Kinderorchester sowie andere Ensembles. Der Eintritt ist frei. Wer kommen möchte, sollte sich einen Platz reservieren lassen, informiert die Musikschule.

Am 10. Dezember um 19 Uhr gestalten das Nachwuchs- und Sinfonieorchester der Musikschule und weitere Ensembles ein weihnachtliches Programm in den Landesbühnen Sachsen in Radebeul.

Karten zu 11, 9, und 7 Euro, Kinder und Jugendliche 6 Euro, gibt’s ab 20. November im Sekretariat der Musikschule, Dürerstraße 1, oder telefonisch unter 0351 8307091. (SZ)

