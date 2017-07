Große Anteilnahme nach Busunglück Die Eltern einer ehemaligen Weißwasseranerin sind unter den Opfern des Unfalls auf der A9. Die Stadt trauert.

Der ausgebrannte Bus. © Nicolas Armer/dpa

Lange war unklar, inwiefern und ob überhaupt Weißwasseraner von dem verheerenden Busunglück am Montag auf der A 9 bei Münchberg im Norden Bayerns betroffen sind. Als sicher galt bis Dienstag nur, dass Busreisende in der Stadt zugestiegen sind. Um Informationen zu den Opfern und Verletzten zu erhalten, nahm Oberbürgermeister Torsten Pötzsch Kontakt mit dem zuständigen Pressezentrum in Bayern und weiteren Stellen auf. Nach seinen Informationen ist inzwischen gewiss, dass keine Weißwasseraner unter den Opfern und Verletzten sind, wie er auf der Homepage der Stadt schreibt.

Gewissheit ist mittlerweile auch, dass die Eltern einer ehemaligen Weißwasseranerin unter den Todesopfern sind. Ermittler waren am Dienstag an die Familie der inzwischen in Hessen lebenden Frau herangetreten, um DNA-Spuren des Rentnerpaares zu sichern. Bis kurz Mitternacht dauerte die Ungewissheit. Dann bestätigte die Frau auf Facebook den Unfalltod ihrer Eltern.

Nicht nur deshalb ist die Anteilnahme in Weißwasser groß. „Die Gedanken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei den Angehörigen und Freunden der Opfer des Busunglückes. Wir wünschen den Verletzten eine baldige und vollständige Genesung“, schreibt OB Torsten Pötzsch.

Bei dem Busunglück waren am Montagvormittag 18 Menschen ums Leben gekommen und 30 weitere teilweise schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache konzentrieren sich momentan auf den Busfahrer, der bei dem Unglück ebenfalls ums Leben kam.

zur Startseite