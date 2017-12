Großdubrauer mit Heimrecht Am Sonnabend finden in der Schulsporthalle in Großdubrau drei Spiele im Sachsenpokal der Volleyballer statt.

Die Großdubrauer Volleyballer © privat

Volleyball. Am Sonnabend finden in der Schulsporthalle in Großdubrau drei Spiele im Sachsenpokal der Volleyballer statt. Der Anpfiff zum ersten Spiel erfolgt um 14 Uhr. Die Einheimischen (Foto), die sich als Bezirkspokalsieger der letzten Saison für den Sachsenpokal qualifiziert haben, erwarten die Mannschaften vom VF BW Hoyerswerda und dem SV Elbland Coswig-Meißen. Hoyerswerda spielt in der Sachsenliga, der SV Elbland in der Sachsenklasse. Diese beiden Teams bestreiten die Auftaktpartie. Großdubrau steht derzeit in der Bezirksklasse Ostsachsen auf Tabellenplatz vier und trifft im zweiten Spiel auf den Verlierer des ersten Matches. Danach muss der SV 1896 gegen die Sieger der Auftaktpartie antreten. Alle drei Spiele gehen mindestens über drei Sätze. Die Gastgeber hoffen auf viele sportbegeisterte Fans. (ck)

