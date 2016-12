Großdubrau holt Ostsachsenpokal

Team vom SV 1896 Großdubrau © privat

Volleyball. Bei der Endrunde um den Ostsachsenpokal der Männer im Volleyball hat sich im Finale überraschend das Team vom SV 1896 Großdubrau durchgesetzt. In der Schützenplatzhalle Bautzen bezwangen die Großdubrauer den CVJM Görlitz in zwei Sätzen mit 25:18 und 25:14. In den Halbfinalspielen war Pokalverteidiger SV Valtenberg Neukirch gegen das Bezirksklasseteam aus Großdubrau mit 1:2 ausgeschieden. Görlitz setzte sich im zweiten Halbfinale gegen den JTVG Fitness Coblenz mit 2:1 durch.

