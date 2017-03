Großdiebstahl aus Gartensparte Unbekannte sind am Wochenende in eine Garage am Halbendorfer Weg in Weißwasser eingedrungen – und haben einiges mitgehen lassen. Ein Moped tauchte später wieder auf.

Symbolbild © Frank Rumpenhorst/dpa

Diebe sind in der Zeit von Sonnabendnachmittag bis Sonntagvormittag in einer Gartensparte am Halbendorfer Weg in Weißwasser tätig gewesen. Dort drangen sie in eine Garage ein, aus der sie eine Simson SR2, ein Rennrad, ein Fahrradanhänger sowie zwei Flachbildfernseher entwendeten. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Ein weiteres gestohlenes Moped, eine MZ, konnte wenig später in einer Gartensparte aufgefunden und dem Eigentümer übergeben werden. (szo/tc)

zur Startseite