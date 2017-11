Großdemonstration gegen Siemens-Schließung Am Donnerstag wollen IG Metall und Beschäftigte des Görlitzer Werkes auf der Straße gegen das drohende Ende mobil machen.

Gegen die Schließung des Siemens-Werkes in Görlitz wollen IG Metall und die Beschäftigten am Donnerstag demonstrieren. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Mit einer Großdemonstration wenden sich am Donnerstag IG Metall und die Beschäftigten des Görlitzer Siemens-Werkes gegen die drohende Schließung der Fabrik. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr findet die Demo auf der Lutherstraße statt, zu der alle Görlitzer eingeladen sind. Am gleichen Tag findet die Bilanz-Pressekonferenz von Siemens statt. Seine Personalpläne will der Konzern aber erst Mitte November öffentlich machen. (szo)

zur Startseite