Großbrand vernichtet Vereinsheim In der Nacht ist die Unterkunft des SV Motor Sörnewitz komplett niedergebrannt. Die Einsatzkräfte konnten eine noch größere Katastrophe verhindern. Offenbar haben Einbrecher das Feuer gelegt.

Das Vereinsheim des SV Motor Sörnewitz gibt es nicht mehr. Die Baracke brannte in der Nacht zum Freitag vollständig nieder. © Roland Halkasch

Das Vereinsheim des SV Motor Sörnewitz gibt es nicht mehr. Die Sportbaracke am Kahlhügelweg in Neusörnewitz ist in der Nacht zum Freitag vollständig niedergebrannt. Wie Jens Ruppert von der Meißner Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr alarmiert. Insgesamt 60 Kameraden der Wehren aus Coswig, Weinböhla, Meißen und Radebeul eilten zum Einsatzort. Viel zu retten gab es dort jedoch nicht mehr. „Bereits auf der Anfahrt war schon von Weitem heller Feuerschein zu sehen“, sagt Ruppert.

Am Einsatzort eingetroffen war das ganze Ausmaß sichtbar. Die Sportbaracke mit Kegelbahn des SV Motor Sörnewitz brannte bereits lichterloh. Angetrieben von dem starken Sturm fraß sich das Feuer rasend schnell durch den Gebäudekomplex. Durch das schnelle Handeln der eingesetzten Kräfte konnte ein unter einem Carport stehender Kleinbus vor den Flammen gerettet werden. Das etwa 50 Meter lange Gebäude war glücklicherweise durch eine Brandwand in der Länge geteilt. An dieser Wand gelang es den Kameraden, den Brand zu stoppen – und damit eine weitere Katastrophe zu verhindern. Denn in diesem angrenzenden Gebäudeteil befanden sich unter anderem der Heiz- und Öllagerraum.

Der Hauptteil des Vereinsgebäudes, darunter auch die Kegelbahn, brannte jedoch völlig nieder. Auch hinter dem Gebäudekomplex stehende Bäume wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei vermutet, dass der Brand möglicherweise nach einem Einbruch gelegt wurde. Der Brand war bereits der vierte innerhalb der letzten zwölf Monate. (SZ/mit dpa)

