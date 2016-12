Großbrand in Neusörnewitz Am Sonntagmorgen hat sich die mysteriöse Serie in dem Coswiger Ortsteil fortgesetzt. Hoher Schaden entstand.

Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf, stand das Lager eines Fischhandels in Flammen. © Roland Halkasch Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf, stand das Lager eines Fischhandels in Flammen.

Mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Kameraden das Feuer.

Zwei Gelenkmasten kamen zum Einsatz.

Das Feuer griff auf die benachbarte Halle eines Getränkehandels über.

Erneut hat es im Coswiger Stadtteil Neusörnewitz ein Großfeuer gegeben. Als die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr am Brandort eintraf, stand das Lager eines Fischhandels in Flammen und das Feuer griff auf die benachbarte Halle eines Getränkehandels über. Kurze Zeit später stand auch diese Halle lichterloh in Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher noch unklar. Mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Kameraden das Feuer. Zwei Gelenkmasten kamen zum Einsatz, um die Flammen von oben zu löschen. Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei TAG24 gegenüber SZ bestätigte, befanden sich bei Ausbruch des Feuers keine Personen in den Gebäuden. Es wird jedoch von einem immensen Sachschaden ausgegangen.

In den letzten Wochen war es immer wieder zu Bränden in Weinböhla und Coswig gekommen. (SZ)

