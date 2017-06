Großbrand in Löbauer Tischlerei Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagvormittag an. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

In einer Tischlerei in der Löbauer Friedhofstraße ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist bislang unbekannt. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Löbau. In Löbau ist am Donnerstagmorgen eine Tischlerei an der Friedhofstraße niedergebrannt. Darüber informierte Polizeisprecher Thomas Knaup. Wie er weiter berichtete, wurde die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr, alarmiert. Um das Gebäude zu retten, war es da offenkundig schon zu spät. Der Polizeisprecher ging von einem Vollbrand aus. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort, verletzt wurde niemand. Die Polizei sprach nach ersten Schätzungen von einem Schaden in sechsstelliger Höhe. Zur möglichen Brandursache konnte zunächst keine Angabe gemacht werden, ein spezialisierter Ermittler befinde sich im Einsatz, teilte Thomas Knaup mit. (szo)

zur Startseite