Großbrand in Geringswalde Gegen 3.10 Uhr ging die Sirene. Etwa 60 Rettungskräfte waren in der Bahnhofstraße im Einsatz.

Die ehemalige Stuhlfabrik steht in Flammen. Am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr rücken die Kameraden der Feuerwehr aus. © Feuerwehr Geringswalde

In der ehemaligen Stuhlfabrik an der Bahnhofstraße in Geringswalde hat es wieder einmal gebrannt. Die Kameraden wurden um 3.10 Uhr am Dienstagmorgen alarmiert. Bei Ankunft der Wehr standen der Dachstuhl und die darunterliegende Etage in Vollbrand. Flammen schlugen aus den schon zuvor kaputten Fenstern. Wegen des starken Windes aus Südwesten kam es zu starkem Funkenflug, sodass zu befürchten war, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergreift.

Insgesamt waren 60 Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK im Einsatz. Unterstützung bekamen die Kameraden der Geringswalder Gemeindewehr aus Waldheim. Von dort rückten ein Löschfahrzeug, der Einsatzleitwagen und der Hubsteiger an. Gegen 7 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht und die ersten Einsatzkräfte wurden zurückgezogen. Bis gegen 8 Uhr war die Bahnhofstraße wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehr übernahm die Brandwache und wartetet auf die Brandursachenermittler der Polizei. (DA/je)

