Großbrand in Berthelsdorf Von einer Garage griff ein Feuer auf eine Lagerhalle über. Darin befanden sich Propangasflaschen und Benzinkanister. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Brandgefährlich: In der Lagerhalle neben der brennenden Garage lagerten unter anderem Propangasflaschen und Benzinkanister. © Marko Förster

Neustadt. Großbrand in der Nacht im Neustädter Ortsteil Berthelsdorf. Eine Polizeistreife entdecke gegen 0:20 Uhr einen Feuerschein über einem Gewerbegebiet. Dieser führte die Beamten nach Berthelsdorf „Am Fuchsberg“. Dort stand zunächstt ein Garage in Flammen. Darin befand sich ein Subaru. Das Feuer breitete sich auf daneben gelagertes Holz in Gitterboxen aus Metall aus. Auch die direkt angrenzende Lagerhalle begann im Dachbereich zu qualmen und brennen. Als die Feuerwehren der Gemeinde Neustadt eintrafen, loderten die Flammen meterhoch. Weil Propangasflaschen und Benzinkanister in der Halle standen, bestand zu Beginn der Löscharbeiten Explosionsgefahr. In der Halle befanden sich neben Holz, auch ein Quad und Maschinen wie Rasenmäher auch mehrere Kühltruhen in denen Wildbret und Wildwurst lagert. Auch ein Oldtimer war in der Lagehalle abgestellt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Halle komplett abbrannte. Der Schaden wird auf mindestens 60000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 76 Feuerwehrleute sowie sechs Polizeibeamten und zwei Rettungssanitäter vom DRK. Der Brand konnte nach mehreren Stunden gelöscht werden. Dazu wurden die Holzpaletten mit einem Radlader auseinander und weg gefahren sowie abgelöscht. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei ermittelt. (SZ)

