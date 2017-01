Großbrand im Rewe-Sortierzentrum Auf dem Areal an der A 14 gerät eine Abfallsortieranlage in Brand. Zwei Mitarbeiter werden ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrleuten brachte am Dienstagvormittag das von starker Rauchentwicklung begleitete Feuer bei Rewe unter Kontrolle. © FFW Ziegenhain

Dichte Rauchschwaden dringen am Dienstagmorgen aus der Abfallsortieranlage im Rewe-Logistikzentrum an der Rewe-Straße 1 in Nossen-Starbach. Gegen 9.15 Uhr sind hier bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei über eine Stunde vor Ort. Noch können sie das Feuer im Inneren nicht ersticken, halten es jedoch unter Kontrolle. Bereits kurz nach 8 Uhr geht der durch eine Brandmeldeanlage verursachte Alarm in der Feuerwehrleitstelle in Dresden ein.

Sofort rücken Feuerwehren aus Starbach, Raußlitz, Ziegenhain und Nossen aus. „Mit der Meldung ’Branderereignis‘ sind die Kameraden dann Richtung Rewe-Logistikzentrum gefahren. Bereits auf dem Weg dorthin wurde deutlich, dass es sich um keinen Fehlalarm, sondern ein größeres Feuer handelt, da Rauch weithin sichtbar war“, sagt Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Seinen Angaben zufolge konnten zahlreichen Trupps unter schwerem Atemschutz den Brand zunächst lokalisieren. Gegen Mittag sei das Feuer dann komplett gelöscht worden.

Insgesamt seien neun Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz gewesen. Wie Nestler ebenfalls mitteilt, mussten zwei männliche Mitarbeiter aus dem Logistikzentrum mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Döbeln gebracht werden. „Sie hatten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Ein weiterer Mitarbeiter wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Sonst kam niemand zuschaden“, sagt der Brandmeister. Weshalb die Abfallsortieranlage in Brand geriet, ist bisher nicht sicher. Da es sich um ein rotierendes technisches Gerät handelt, könne ein Defekt nie ganz ausgeschlossen werden.

Der Pressesprecher der Rewe-Gruppe Thomas Bonrath sagt auf SZ-Anfrage, dass der Brand in einem vom Großlager abgeschotteten Bereich der Abfallsortieranlage ausgebrochen sei. „Der Betrieb des Logistikzentrums musste nur sehr kurzzeitig unterbrochen werden, was kompensiert werden konnte“, so der Sprecher.

Eine Kontamination von Waren durch Rauchentwicklung habe nicht stattgefunden. Alle Rewe-Supermärkte konnten deshalb wie geplant beliefert werden. Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Schaden seien Expertensache und noch nicht abgeschlossen, so Bonrath. Rewe könne daher zum entstandenen Schaden noch nichts Konkretes mitteilen.

Was nur wenige wissen: 500 Leute arbeiten im Rewe-Zentrallager in Starbach. Was auch immer die Kunden in einem von Hunderten Rewe- oder Penny-Märkten in weitem Umkreis kaufen wollen, muss zuerst hier durch.

1993 wurde das Logistikzentrum des Einzelhandelsriesen Rewe an der A 14 eröffnet. Mehr als 1 000 Lieferanten beliefern das hiesige Depot, in dem die Regale bis dicht unter die 14 Meter hohe Hallendecke reichen.

