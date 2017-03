Großbaustelle rückt auf den Markt Bis zum 31. Juli soll der letzte Abschnitt der Sanierung des Innenstadtrings fertig sein. Der Verlauf der Umleitung ändert sich.

Ab Montag wird nach der Döbelner Straße auf dem Marktplatz gebaut. Es ist der letzte von insgesamt zehn Abschnitten. Bauende soll im Juli sein.



Endspurt bei den Bauarbeiten an der Döbelner Straße: Die Baustelle rückt weiter. „Ab dem 4. April ist der Markt gesperrt“, sagte Roßweins Bauamtsleiterin Petra Steurer am Donnerstagabend während der Sitzung des Technischen Ausschusses. Am 31. Juli soll das Großprojekt endlich abgeschlossen sein. „Bis dahin gilt zumindest die verkehrsrechtliche Anordnung“, sagte sie.

Bevor die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten auf dem letzten der insgesamt zehn Abschnitte starten, werden die Archäologen das Baufeld noch einmal untersuchen. Das ist so üblich. In den übrigen Bereichen waren lediglich Tonscherben gefunden worden, die jedoch historisch nicht bedeutsam gewesen sind.

Zunächst laufen die Bauarbeiten in zwei Abschnitten parallel. Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erklärte am Freitag auf Anfrage des Döbelner Anzeigers: „Zurzeit wird die Döbelner Straße bis zum Markt gebaut, wobei der Kreuzungsbereich Dresdener/Döbelner Straße – bis auf die Ampelanlage, Geländer sowie Markierung – weitestgehend fertiggestellt ist. Ab Montag wird parallel zu den Bauarbeiten auf der Döbelner Straße der Abschnitt im Bereich Markt mit dem letzten Bauabschnitt begonnen.“

Poststraße ist Einbahnstraße

Die Umleitung wird noch einmal geändert. „Der Markt ist weiterhin erreichbar. Allerdings wird er zur Sackgasse“, sagte Roßweins Bauamtschefin Petra Steurer. Ihre Kollegin Hauptsamtsleiterin Michaela Neubert ergänzte: Die Umleitung führt in nördlicher Richtung über die Poststraße – und zwar als Einbahnstraße –, Gartenstraße, Lommatzscher Straße und Nordstraße. „In südliche Richtung geht es wie gehabt über die Herrmannstraße, Döbelner Straße, Dresdener Straße“, teilte sie mit.

Das noch fertigzustellende Teilstück der Döbelner Straße bis zum Markt wird zusammen mit dem Bauabschnitt der Straße am Markt asphaltiert. Die fest installierte Ampelanlage gehe Isabel Siebert zufolge nach der kompletten Fertigstellung des Kreuzungsbereiches in Betrieb. „Der genaue Zeitpunkt kann gegenwärtig noch nicht genannt werden“, so Isabel Siebert. Bis dahin wird der Verkehr weiterhin mithilfe der Baustellenampel geregelt. Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) sagte bei der Ausschusssitzung: „Wir zahlen für deren Betrieb keine Stromkosten.“ Es sei ein Zwischenzähler eingebaut worden. Das Geld zahlt der Baulastträger, sprich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die provisorische Ampelanlage in Höhe der Sparkasse werde erst zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der fest installierten Lichtsignalanlage abgebaut, so Behördensprecherin Isabel Siebert.

Die Räte konnten es sich augenscheinlich nicht verkneifen und fragten die Bauamtsleiterin am Donnerstagabend scherzhaft, von welchem Jahr der Fertigstellung sie spricht. Kein Wunder, denn die Bauarbeiten sind mächtig in Verzug – zwei Jahre sind es mittlerweile. Nun sind die Mitglieder des Technischen Ausschusses optimistisch, dass die Instandsetzung im Sommer endlich ein Ende haben wird. Den Ausbau der Döbelner Straße lässt sich der Freistaat Sachsen mehr als zwei Millionen Euro kosten. Ursprünglich veranschlagt waren 1,6 Millionen Euro. Grund für diese Mehrkosten ist die langjährige Verzögerung. Diese begründete Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke kürzlich mit alten Versorgungsleitungen, die, auf gut Deutsch gesagt, kreuz und quer lagen.

