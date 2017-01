Großbaustelle pausiert In Nauwalde passiert vorerst nichts. Doch diesmal liegt das nicht am Grundwasser.

Die Bauarbeiten auf der Straßenbaustelle in Nauwalde ruhen – und das bleibt auch vorerst so. „Diese Woche passiert erst einmal nichts“, so der Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke. Grund für die Unterbrechung ist diesmal keine problematische Grundwasserabsenkung wie bei kurz nach Beginn des Baus im Frühjahr 2016. Sondern das kalte Wetter. Von den Temperaturen sei auch abhängig, wann die Arbeiten weitergehen, so Reinicke. Die Stadt halte daran fest, dass auch im Winter weitergebaut werde, sobald das Wetter es zulässt.

Nachdem bisher viele Medienleitungen verlegt worden sind, stünden die Arbeiten dem Stadtchef zufolge derzeit am Beginn des eigentlichen Straßenbaus. So seien die Borde bereits angeliefert und ihr Einbau vorbereitet worden. (ewe)

