Großbaustelle ohne Winterpause Der Neubau am Krankenhaus nimmt Formen an. Auch bei Minustemperaturen gibt es dort was zu tun.

Wächst auch im Winter: der neue Anbau am Elblandklinikum Riesa. Im flachen Gebäude rechts zieht unter anderem die Notaufnahme ein, links entsteht noch der Bereich für die Dialyse. © Lutz Weidler

Verschneite Felder, eisglitzernde Bäume, zugefrorene Teiche: So eine Winteridylle wünscht man sich für einen Weihnachtsspaziergang. Bauherren allerdings können dagegen gut darauf verzichten. Das gilt auf jeder Einfamilienhaus-Baustelle – und genauso am Elblandklinikum Riesa, wo ein Teil des neuen Gebäudes unterhalb des Hochhauses mittlerweile seine volle Höhe erreicht hat. Auf 700 Quadratmetern ist die erste Dachfläche über dem Obergeschoss bereits betoniert worden, nachdem vor einem Monat gerade erst die Decke über dem Untergeschoss zu sehen war. Nun lässt sich bereits von außen abschätzen, welche Dimensionen der Neubau am Krankenhaus hat, wo später Notaufnahme, Dialyse, Herzkatheder und weitere Funktionsräume einziehen werden.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg – und deshalb freuen sich die Bauplaner, dass der Winter bislang ziemlich zurückhaltend geblieben ist. Die paar Nachtfröste haben bislang keine ernsthaften Schwierigkeiten machen können, so dass der Bau weitgehend im Plan ist. Das Wetter könnte für die Verantwortlichen gern bis zum Frühjahr so bleiben. Auch wenn der eine oder andere Bauarbeiter über eine Winterpause wohl auch nicht böse wäre.

So aber können derzeit viele Dinge gleichzeitig laufen: Am unteren Ende des Krankenhausgeländes wird gerade ein gut 100 Jahre alter Mehrgeschosser abgerissen. Dort war zu DDR-Zeiten erst ein Kinderheim, später die erste HNO-Station des Krankenhauses und seit den 90er Jahren das Sozialpädiatrische Zentrum untergebracht. Das sitzt mittlerweile nebenan in einem schmucken, orangefarbenen Neubau. Zuletzt beherbergte der 1910 entstandene Altbau provisorisch das Archiv des Krankenhauses, künftig ist er verzichtbar. Der Abriss passt auch dem Landschaftsplaner gut ins Konzept, der den ganzen Hang unterhalb des Hochhauses bis hin zum Hubschrauberplatz neu gestalten will.

Gleichzeitig zum Abriss werden am Hang provisorisch neue Fußwege angelegt, damit in den nächsten anderthalb Jahren Patienten, Mitarbeiter und Besucher sicher am Baufeld vorbei kommen. Das wird jetzt noch einmal deutlich wachsen – denn nun fangen auch im Keller des Hochhauses die Arbeiten für den Um- und Ausbau an. Dort werden etliche Wände rausgerissen, andere dagegen neu gebaut. Die Technikzentrale muss komplett angepasst werden, um den neuen Anforderungen durch den Neubau und den geplanten Umbau des Krankenhauses gerecht zu werden.

Während diese Arbeiten auch bei Eiseskälte laufen können – schließlich gibt die Heizanlage dort ohnehin genug Wärme ab – schaut man draußen mit Sorge auf den Wetterbericht. Denn bei den Beton-Arbeiten kommt es auf die Temperatur an: Wenn es erst einmal ordentlich kalt ist, bleiben Betonteile im Inneren oft noch tagelang gefroren. Selbst wenn es schon wieder zehn Grad plus hat und die Vögel zwitschern, lässt sich dort nicht weiterbauen. Deshalb freut man sich nun über jeden Tag mit stabilen Plusgraden und betoniert weiter Wand für Wand, Säule für Säule. Auch für das Aufbringen der sogenannten Schwarzabdichtung braucht man eine gewisse Mindesttemperatur und Trockenheit. Bislang hat das relativ gut gepasst.

Was aber, wenn nun tatsächlich die Temperaturen auf minus zehn Grad fallen – und zwei oder drei Monate dort verharren? Dann gilt bei den Betonarbeiten eine Zwangspause. Eine Alternative wäre es, sich an den Wegebau für die Außenanlagen zu machen. Kies lässt sich auch bei Frost ausbringen. Und auch im Inneren des Rohbaus könnte es weiter gehen: Die Planer haben für diesen Fall extra schon Steine bestellt, um Innenmauern einziehen zu können. Das funktioniert dort, wo die Außenwände bereits stehen. Die Bauarbeiter würden dann die Fensteröffnungen verhängen und drinnen mit Bauheizkörpern für ein Mindestmaß an Wärme sorgen, sodass das Krankenhaus auch im Winter weiter wachsen kann.

Und am 2. Januar legen dann die Haustechniker im Untergeschoss des Hochhauses im Bereich der Technikzentrale los. Weil der Abbruch und die Vorbereitungen für die neue Technik bei laufendem Krankenhausbetrieb laufen müssen, macht das einen komplexen Ablaufplan nötig – funktioniert aber dafür auch dann, wenn draußen die Felder und Bäume verschneit und die Teiche zugefroren sind.

