Großbaustelle Kiebitz Bis Ende des Jahres soll der Kanalbau beendet sein. Die Arbeiten liegen im Plan – ein Jahr später als geplant.

Eine Durchfahrt durch Kiebitz ist seit Mitte September nicht mehr möglich. Nach einer Verzögerung von mehr als einem Jahr hat der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt begonnen. Zurzeit werden der Mischwasserkanal und die Trinkwasserleitung verlegt. © André Braun

Seit Mitte September ist der Ortskern von Kiebitz eine Großbaustelle. Begonnen wurde mit den Kanalbauarbeiten. „Die Mischwasserhauptleitung, die im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Döbeln-Jahnatal (AZV) verlegt wird, ist zwischen Töllschützer Berg und der neuen Brücke, An der Quere und im Anliegerweg zu den Häusern Nr. 1/23 fertiggestellt“, teilte die Sprecherin des Landratsamtes Cornelia Kluge auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Die Trinkwasserhauptleitung sei parallel ebenfalls auf einer Länge von 460 Metern in offener Bauweise verlegt. Sind die Arbeiten abgeschlossen, sollen die Hausanschlüsse für das Ab- und das Trinkwasser hergestellt werden.

Bis Ende des Jahres sollen die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sein. So wurde es den Kiebitzern zur Versammlung in Vorbereitung der Bauarbeiten gesagt. „Wir liegen mit den Arbeiten voll im Bauablaufplan. Es gibt keine größeren Probleme auf der Baustelle“, so Cornelia Kluge. Sind die Kanalbauarbeiten abgeschlossen, wird es vermutlich erst einmal eine Winterpause geben. Wann sie beginnt und wie lange sie ausfällt, kann vorab niemand sagen, da das von der Witterung abhängig ist, erfuhren die Kiebitzer zur Einwohnerversammlung.

Damit der Bus- und Schülerverkehr über die Feldhäuser geleitet werden kann, wurde die Baustelle nochmals in zwei Abschnitte geteilt, so Cornelia Kluge. Der erste Abschnitt beginnt am Töllschützer Berg und geht bis zu den Feldhäusern. Das sind etwa 525 Meter. Der zweite Abschnitt beginnt an den Feldhäusern und endet nach 175 Metern.

Anfang 2018 soll es dann mit dem Brückenbau und dem Bau der Stützwände weitergehen. Die alte Brücke wird abgerissen und eine neue errichtet. Damit die Fußgänger die kleine Jahna überqueren können, wird eine Behelfsbrücke gebaut.

Die Gemeinde Ostrau hat bereits den Auftrag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vergeben (DA berichtete). Nun wird noch geprüft, mit welchen Mehrkosten zu rechnen ist, wenn Schmucklampen aufgestellt würden. Diesen Wunsch hatten einige Kiebitzer. Steht fest, wie hoch die Mehrkosten sind, sollen die Räte entscheiden, welche Lampenart eingebaut wird. Die Gemeinde rechnet bisher mit Kosten in Höhe von 150 000 Euro. Für den etwa einen Kilometer langen Fußweg sind 294 300 Euro zu zahlen. Dann wird die Gemeinde noch anteilmäßig an den Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 150 000 Euro für den Bau der Stützmauern beteiligt. Die Fahrbahnbreite soll nach der Sanierung vom Ortseingang bis zum Abzweig Töllschütz durchgehend 5,50 Meter betragen. Hinzu kommt der Gehweg mit einer Breite von durchschnittlich 1,50 Metern.

