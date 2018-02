Großbaustelle in Lauta Dorf: die Laurentiuskirche

Die Rüstung an der Außenfassade der Laurentiuskirche in Lauta Dorf ist längst gefallen. Im Innern steht sie aber noch. Von der Rüstung aus wurde allerdings entdeckt, dass sämtliche Fenster der Kirche ausgewechselt werden müssen. Das soll zeitnah passieren. Und auch am hölzernen Glockenturm besteht Sanierungsbedarf.

Nach der Sanierung der altersschwachen Dachbalken ist nun die Erneuerung der kompletten Zwischendecke der Laurentiuskirche in Lauta Dorf im Gange. Fotos: Gernot Menzel (2)

Beginnend im Mai sollen in der Laurentiuskirche in Lauta Dorf nach einer elfmonatigen Zwangspause wieder Gottesdienste stattfinden. Nachdem die Dachbalken-Sanierung bereits erledigt wurde, ist nun noch die Zwischendecke an der Reihe. „Hier waren die Schäden größer als erwartet“, wie Sigrid Roeser, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, sagt. Daher sei in Abstimmung mit dem Denkmalschutz entschieden worden, die komplette Zwischendecke zu erneuern. Das geschieht gerade. Spätestens Ende März sollen die Arbeiten erledigt sein, damit im April die Reinigungsaktion starten kann, um das Gotteshaus im Mai wieder in Betrieb zu nehmen.

Und schon zeichnet sich die nächste Baumaßnahme ab. Es geht um den Austausch der Kirchenfenster. Mithilfe der Rüstung, die für die Dachsanierung aufgestellt wurde, konnten die Fenster erstmals aus der Nähe in Augenschein genommen werden, schildert Sigrid Roeser. Deren schlechter Zustand fiel auch den Denkmalschutz-Experten sofort ins Auge. Diese empfahlen den Lautaern, einen Antrag auf Förderung zu stellen, für den Komplett-Austausch. Das wird ein kostspieliges Unterfangen. „Das sind alles große Kirchenfenster. Jedes hat ein anderes Maß, nichts ist identisch.“ Sigrid Roeser weiß, dass jedes neue Fenster eine Maßanfertigung sein muss. Der Antrag auf Fördermittel sei bereits gestellt. Nun wird auf eine zeitnahe Bewilligung gehofft, um den Austausch im späteren Jahresverlauf realisieren zu können. Und da für den Fensterwechsel mit keinem allzu großen Zeitaufwand zu rechnen sei, geht Sigrid Roeser auch davon aus, dass der nächste Weihnachtsgottesdienst definitiv in der Kirche stattfinden wird. Zuletzt war der ja am Heiligabend erstmals unter freiem Himmel am Pfarrhaus gefeiert worden. Das soll jedoch eine Ausnahme bleiben.

In Planung befindet sich derzeit noch ein weiteres Projekt. Das wollte die Kirchgemeinde ursprünglich zuerst in Angriff nehmen, so der Hinweis von Sigrid Roeser. Es musste allerdings zurückgestellt werden, nachdem die Schäden am Dachgebälk der Laurentiuskirche entdeckt worden waren. Denn diese zwangen zum kurzfristigen Handel, da niemand riskieren konnte, dass das Dach einstürzt. Da diese Gefahr gebannt ist, kann die Kirchgemeinde nun ihre Aufmerksamkeit wieder dem neben der Kirche stehenden hölzernen Glockenturm zuwenden. An dem lösen sich bereits einzelne Bretter. Außerdem müsste die gesamte Glockenanlage erneuert werden. Sigrid Roeser schätzt die Kosten auf zwischen 50 000 und 100 000 Euro. Genaueres muss die Planung ergeben. Vor dem Jahr 2019 werde baulich aber nichts passieren. Eher wahrscheinlich ist sogar das Jahr 2020. Und auch hier wird ohne Fördermittel nichts gehen. Daher freut sich Sigrid Roeser über den „wirklich guten Kontakt zur Denkmalbehörde“, wie sie es formuliert. Deren Mitarbeiter konnten sich wiederholt davon überzeugen, mit wie viel Herzblut sich die Gemeinde für ihre Kirche engagiert – und dabei auch viel Geld in die Hand nimmt.

Für die Dachsanierung, die derzeit noch im Gange ist, sind ja rund 210 000 Euro veranschlagt. Der Kassensturz steht aber noch aus. Die Abrechnung muss spätestens im April erfolgen. Erst dann wird sich zeigen, ob und wenn ja wie viel Geld übrig ist.

Bei der im vergangenen Jahr initiierten Spendensammlung für die Kirchendachsanierung ist mittlerweile die stattliche Summe von rund 38 000 Euro zusammengekommen. „Dafür sind wir so unendlich dankbar“, betont Sigrid Roeser. Auch freut sie sich, dass nach wie vor noch Spenden eingehen. Eine solche Spende hat den Lautaern auch Sachsens Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich zugesagt, der im September 2016 die Kirchgemeinde besucht hat und von deren Arbeit offenbar beeindruckt war. Wie jetzt von Katrin Klein vom Gemeindekirchenrat zu erfahren war, werde Stanislaw Tillich im März den Ehrenpreis der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft erhalten. Was die Lautaer freut und stolz macht: „Er möchte der Kirche Lauta Dorf für die Sanierung einen gewissen Anteil des Preisgeldes zukommen lassen.“

Weitere Spenden sind willkommen auf das folgende Konto: Evangelischer Kirchenverband Lausitz; IBAN:

DE61 5206 0410 0003 9001 50; Verwendungszweck: RT 6143 Sanierung Kirche Lauta Dorf

