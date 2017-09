Großbaustelle im Herzen von Kiebitz Die Einwohner müssen in den kommenden Monaten mit Einschränkungen rechnen. Die Straße ist voll gesperrt.

Die Mädchen und Jungen der Kiebitzer Kindertagesstätte freuen sich schon auf den Baubeginn. Dann gibt es wieder jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Vor ein paar Monaten sahen sie zu, wie ihr Spielplatz neu entstand. Davon waren sie begeistert. © André Braun

Der Vereinsraum des SV Kiebitz ist rappelvoll. Die Einwohner des Ortes wollen mehr über den Straßenbau erfahren und haben viele Fragen an die Verantwortlichen. Dazu gehören Vertreter der Baufirma Reif, des Landratsamtes, der Gemeinde und Planer. Immerhin soll die Straße durch den Ortskern bis Mai 2019 gesperrt sein, nachdem mit dem Bau ein Jahr später als geplant begonnen wird. Grund dafür waren fehlende Fördermittel, die erst im Juni dieses Jahres ausgereicht wurden..

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig

Ab Montag ist die Ortsdurchfahrt Kiebitz voll gesperrt. Noch zu befahren sind das Stück von Mockritz kommend bis zum „Töllschüzer Berg“ und von Ostrau kommend bis zu den „Feldhäusern“. „Wir sind verpflichtet, für die Not- und Rettungsfahrzeuge zu jeder Zeit die Zufahrt zu den Grundstücken zu ermöglichen“, so Alexander Krusch von der Baufirma Reif. In der Zeit von montags bis freitags wird von 7 bis 17 Uhr gearbeitet. Dann sollten Anwohner möglichst nicht den Baubereich befahren. „Je öfter das passiert, desto je länger dauern die Arbeiten. Ausnahmen sind nach Absprache mit dem Polier Tilo Jentzsch vor Ort möglich, so Planerin Ina Schicketanz vom Planungsbüro Beyer. Zugesagt wurde den Anwohnern, dass die Straße „An der kleinen Jahna“ immer von einer Seite zu befahren ist, um auch die Grundstücke an den Nebenstraßen zu erreichen. Das allerdings sei ein Zugeständnis. Wenn ein Schaden am Auto entstehe, dann übernehme den keine Versicherung, so Ina Schicketanz. Auch zur Versammlung in der Kindertagesstätte wurden die Eltern darauf hingewiesen, dass das Befahren der gesperrten Straße auf eigene Gefahr erfolgt.

Die Bauarbeiten beginnen unterhalb der Abfahrt Töllschützer Berg

Anfang der Woche beginnen die Kanalbauarbeiten unterhalb des Abzweiges „Töllschützer Berg“ in Richtung „Quere“. Geplant ist nach Aussage des Bauleiters, zunächst bis zur Einfahrt der Kita zu bauen. In diesem Bereich wartet eine besondere Herausforderung auf die Bauarbeiter. Unter dem Asphalt befindet sich noch das Straßenpflaster. Ist diese Hürde genommen und der Kanal bis dahin verlegt, werde von der Brücke in Richtung Einfahrt Kita gebaut. Dort, wo es geplant ist, wird auch gleich die neue Trinkwasserleitung verlegt. Bis Ende des Jahres sollen die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird es vermutlich erst einmal eine Winterpause geben. Wann und wie lange diese ausfällt, kann vorab niemand sagen, da das von der Witterung abhängig ist, so die Planerin.

700 Meter Straße zurück 1 von 4 weiter In der nächsten Woche beginnt der Ausbau der Kreisstraße in der Ortslage Kiebitz. Die Straße wird auf einer Länge von etwa 700 Metern grundhaft ausgebaut. Daran beteiligt sind der Landkreis Mittelsachsen, die Gemeinde Ostrau, der Abwasserzweckverband „Döbeln-Jahnatal“, die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft und Mitnetz Strom. Die Umleitung ist weiträumig ausgeschildert. Das Vorhaben soll bis Mitte Mai 2019 umgesetzt sein. Es baut die Firma Reif Baugesellschaft aus Trautenhain. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf 1,9 Millionen Euro.

Anfang 2018 soll es dann mit dem Brückenbau und dem Bau der Stützwände weitergehen. Die alte Brücke wird abgerissen und eine neue errichtet. Damit die Fußgänger die kleine Jahna überqueren können, wird eine Behelfsbrücke gebaut.

Die Bushaltestelle wird an die Feldhäuser Straße verlegt

Die Bushaltestelle, die sich in Höhe der Kindereinrichtung befindet, wird ans Ende der Sperrung an die Feldhäuser Straße verlegt. So war es auch im vergangenen Jahr, als die Straße wegen des Baus der Kirchenmauer voll gesperrt war. Ein Schutz wird nicht aufgebaut, so Ina Schicketanz auf Anfrage einer Bürgerin. Die bemängelte, dass die Kinder und Jugendlichen immerhin zwei Winter ungeschützt vor der Witterung auf den Schulbus warten müssen. Eine Kiebitzerin wollte wissen, ob geklärt sei, dass der Bus auch pünktlich an den Schulen ankommt. Das sei bei der letzten Sperrung an keinem Tag der Fall gewesen. Und da mit fast zwei Jahren Bauzeit zu rechnen ist, wäre so etwas nicht zu akzeptieren. Eine Absprache mit Regiobus, die für den Schülerverkehr zuständig sind, sollte es noch geben, so die Ostrauer Bauamtsleiterin Angelika Riedel. Auch nach der Baumaßnahme wird es im Ort weiterhin nur eine Bushaltestelle geben. Eine Kiebitzerin hatte gefragt, ob künftig eine Bushaltestelle im Unterdorf geplant ist. Das ist nicht der Fall.

Der Kindergarten ist immer zu erreichen

In der Zeit, in der der Kanal vom „Töllschützer Berg“ aus verlegt wird, ist die Einrichtung über die „Feldhäuser“ zu erreichen. Wird aus Richtung Brücke die Straße aufgerissen, ist die Kita vom „Töllschützer Berg“ aus anzufahren. „Die Strecke wird dann provisorisch hergerichtet“, so der Bauleiter. Nach der Winterpause wird es noch einmal neue Informationen geben. Wer Fragen hat, kann sich jederzeit an den Polier vor Ort wenden oder bei der Beratung, die immer dienstags ist, sein Anliegen vortragen.

Für den Übergabeschacht müssen Grundstückseigentümer zahlen

In die Straße wird ein Mischwasserkanal im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Döbeln Jahnatal (AZV) verlegt. In diesem müssen die Grundstückseigentümer das geklärte Abwasser ihrer vollbiologischen Kleinkläranlagen sowie das Oberflächenwasser über einen Entwässerungsschacht einleiten. „Die Grundstückseigentümer erhalten somit keine neuen Grundstücksanschlüsse, die sie bezahlen müssen oder eine separate Schmutzwasserleitung, für die Baukostenzuschuss erhoben wird“, sagte der Geschäftsführer des AZV Stefan Baillieu auf Anfrage des DA. Die Grundstücksanschlüsse würden für den Bürger kostenfrei rekonstruiert. „Allerdings ist in der Satzung festgelegt, dass zum Abwasser-Grundstücksanschluss ein Übergabeschacht gehört. Dieser muss sich an der Grundstücksgrenze, höchstens zwei Meter entfernt, befinden“, so der Geschäftsführer. Sollte noch kein Übergabeschacht vorhanden sein, rüstet der AZV diesen nach. Das ist dann kostenpflichtig. Entsprechend der Regelung der Kostenerstattung sind das 511,29 Euro pro Schacht. Das war den anwesenden Anwohnern neu. Bei Fragen müssen sich die Grundstückseigentümer an den AZV wenden.

