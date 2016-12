Großbaustelle geschafft Vier Jahre lang hat Zittau am Markt und am Rathausplatz gebaut. Trotz mancher Kontroverse ist alles pünktlich fertig geworden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Sommer legten Tiefbauer die Fundamente des ehemaligen Zittavia-Brunnens in der Mitte des Rathausplatzes frei. Archäologen dokumentierten das steinerne Erbe, bevor es eingeebnet wurde. © Bernd Gaertner Im Sommer legten Tiefbauer die Fundamente des ehemaligen Zittavia-Brunnens in der Mitte des Rathausplatzes frei. Archäologen dokumentierten das steinerne Erbe, bevor es eingeebnet wurde.

Anette Schmidt (Bild vorn) und Horst Diesterheft von der AIZ Bauplanungsgesellschaft schreiten zufrieden über das historische Pflaster auf dem Markt. Mehr als vier Jahre beschäftigte sie das Bauvorhaben.

Zittau. Geht Anette Schmidt über das historische Pflaster auf dem Markt und dem Rathausplatz, weiß sie nur zu gut, wie viel Arbeit darin steckt. Sie hat die zentralen Plätze der Stadt in den vergangenen vier Jahren oft „auf dem Schirm gehabt.“ Die Bauzeichnerin der AIZ Bauplanungsgesellschaft stellte Straßen, Gehwege, Versorgungsleitungen aller Art und Ausstattungen auf dem Rechner grafisch dar, plante mit, ermittelte Baustoffmengen und kontrollierte Rechnungen.

Ihre Kollegen, die Planer Thomas Joachimsky und Horst Diesterheft, kümmerten sich mit Beginn der Bauarbeiten im Herbst 2013 um den praktischen Part, leiteten Sanierung und Ausbau, die an der Westseite des Marktes begannen. Die SZ begleitete das Baugeschehen in der Reihe „Bautagebuch Innenstadt“, dessen Seiten heute geschlossen werden.

Horst Diesterheft ist ganz zufrieden, wenn er über die beiden Plätze schreitet. Dass die Edelstahl-Fahrradständer auf dem Markt derzeit abgebaut sind, findet er allerdings nicht so gut. Sie sind wegen des Weihnachtsmarktes abmontiert und seither noch nicht wieder aufgebaut worden. „Die Fahrradständer sind für ständiges Auf- und Abbauen nicht ausgelegt“, kritisiert er. Der Chefplaner ist inzwischen der Meinung, dass die Abgrenzung der Fußgängerzone auf dem Markt mit den Pollern gestalterisch ganz gut gelöst ist. Zu Beginn der Planungen war davon keine Rede. Ursprünglich wollte die Stadt, dass der komplette Markt zur Fußgängerzone umgewidmet wird. Der damalige Bürgermeister Michael Hiltscher (CDU) ließ jedenfalls so planen. Der Stadtrat folgte diesem Ansinnen nicht, eine scheinbar unendliche Debatte über Parkmöglichkeiten und die Verkehrsführung auf dem Markt entbrannte. Noch während der Bauarbeiten blieb deshalb lange Zeit unklar, wie die Verkehrsführung am Ende aussehen sollte.

„Die Planungen für solche Projekte dauern inzwischen länger als die Umsetzung“, sagt Diesterheft. Grund sei die verstärkte Beteiligung der Öffentlichkeit. Die fördere manchmal gute Vorschläge der Bürger zutage, trage aber auch dazu bei, dass Bauvorhaben insgesamt länger dauern.

So blieb der Markt nach seiner Fertigstellung im Herbst 2015 noch ein halbes Jahr lang für den Verkehr gesperrt. Zunächst, weil die Zittauer per Bürgerentscheid über die komplette Sperrung entscheiden sollten. Später, als dieses Ansinnen der Einreicher gescheitert war, führte die lange Lieferzeit der benötigten Poller zu weiteren Verzögerungen. „So eine Baustelle ist ein Prozess“, beschreibt Diesterheft die Geschehnisse im Rückblick diplomatisch und fügt hinzu: „Hoffen wir, dass die Debatte nun endgültig beendet ist.“

Beim letzten Bauabschnitt, der Sanierung und dem Ausbau des Rathausplatzes in diesem Jahr kam es kaum zu Verzögerungen, auch wenn der kleinere der beiden Plätze nicht frei von Überraschungen war. So fanden die Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege die Fundamente des ehemaligen Zittavia-Brunnens und Reste angrenzender Bebauung, so beispielsweise die des alten Rathauses. Außerdem ließen sie einen alten Kellergang zwischen Rathaus und Nachbarhaus direkt unter der Fahrbahn auf der Südseite verfüllen.

Im Boden eingelassene Basaltsteine erinnern jetzt an die Standorte der alten Brunnen. Auf der Südostseite des Marktes an den Neptunbrunnen und den Grünen Born, auf dem Rathausplatz an den Zittavia-Brunnen. Steinmetzmeister Roland Friebolin sägte die Steine aus einer Basaltsäule, polierte die Oberflächen und brachte die Symbole mittels Sandstrahlung auf.

Bei der Ausstattung der beiden Plätze sparte die Stadt nicht, insgesamt kostete die Neugestaltung der „guten Stube“ knapp eine Million Euro. So zieren Bronzeplatten den Markt, die etwas über die Geschichte der Stadt erzählen. Fahrradständer und -bügel, zahlreiche Sitzgelegenheiten, Spielgeräte, verzierte Kandelaber, Gullideckel mit Stadtwappen, angestrahlte Bäume und ein Trinkbrunnen erhöhen Attraktivität und Aufenthaltsqualität. Im Pflaster versenkbare Elektroanschlüsse, Elektropoller und ein unterirdischer Weihnachtsbaumständer ermöglichen es, den Platz auch künftig für Veranstaltungen jeder Art zu nutzen.

Als die Mitarbeiter der Baufirma Osteg im November vorzeitig den letzten Stein auf dem Rathausplatz setzten, erinnerte Bauleiter Michael Scholze an die Dimension der „Großbaustelle“. 220 Quadratmeter Mosaik-Pflaster, 1 425 Quadratmeter Klein-Pflaster und 6 915 Quadratmeter Groß-Pflaster – das sind rund 418 000 Steine, wurden erst aus und später wieder eingebaut. „Hochgerechnet 1,5 Millionen Pflasterhammerschläge“, sagte Scholze, um die harte Arbeit der Pflasterbrigade zu würdigen.

zur Startseite