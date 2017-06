Großbaustelle Elblandkliniken Das Unternehmen erhält einen millionenschweren Modernisierungsschub. Am Donnerstag gab es dazu Details.

Hier wird abgebaut, dort umgebaut, da kommt ein Neubau hin. Elblandkliniken-Chef Frank Ohi hat am Donnerstag Meißens Landrat Arndt Steinbach (CDU) und dem in der Mitte stehenden Chef der sächsischen Staatskanzlei Fritz Jaeckel einen Überblick zum Modernisierungsprogramm an den Elblandkliniken gegeben. © Claudia Hübschmann

Wespenstich, Beinbruch, Magenverstimmung – in vielen dieser Fälle ist die Meißner Notaufnahme mittlerweile erster Anlaufpunkt. Von 19 000 Patienten im Jahr 2007 ist die Zahl mittlerweile auf 29 000 angewachsen. Ähnlich steigend fällt der Andrang in Riesa und Radebeul aus. Gut möglich, dass 2017 in Meißen die Marke von 30 000 Patienten geknackt wird.

„Durch diesen Zulauf kommen wir mit den Behandlungsräumen an unsere Grenzen“, sagt Verwaltungsdirektorin Katrin Oesterreich. Deshalb muss erweitert werden. Die ersten Bauzäune stehen bereits. Im Kern sind vier neue Behandlungszimmer mit einem zentralen Tresen geplant. Am Donnerstagvormittag überbrachte der Chef der Dresdner Staatskanzlei Fritz Jaeckel einen Bescheid über knapp 820 000 Euro, mit denen der Ausbau gefördert wird. Für nochmals gut 500 000 Euro kann weitere neue Technik eingekauft werden.

Der Landkreis Meißen ist mit diesen Investitionen in den kommunalen Gesundheitskonzern Vorreiter im Freistaat. Gut ein Drittel der rund sächsischen 100 Projekte innerhalb des Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ entfallen auf das Unternehmen. Zum Kreistag am Donnerstagnachmittag und -abend in der Riesaer Sachsenarena gab es einen aktuellen Stand zu dem in den Kliniken angelaufenen Modernisierungsprogramm.

Vorstand Frank Ohi legte dabei Wert darauf, dass sich an allen drei Standorten bestimmte Fachbereiche fortlaufend spezialisierten, trotzdem würden künftig in Riesa, Radebeul und Meißen weiter ganz normalen Basisleistungen erbracht und das in hoher Qualität. Eine entscheidende Grundlage bilde in Zukunft die Telemedizin. Mithilfe eines Austauschs der Fakten über Datenleitungen kann bei diesem Verfahren schnell Sachverstand aus einem anderen Haus herangeholt werden. Ein Transport des Patienten ist überflüssig.

Zunehmend wichtig wird Ohi zufolge zudem der Ausbau ambulanter Angebote. Das hätten mittlerweile andere Kliniken ebenfalls erkannt und interessierten sich für Praxen niedergelassener Ärzte im Kreis. Hier müsse sein Unternehmen am Ball bleiben.

Zusammen mit dem Klinikchef waren am frühen Donnerstagabend alle drei Ärztliche Direktoren in die Riesaer Sachsenarena gekommen, dazu drei weitere Spezialisten. Bei ihren Vorträgen wurde deutlich, dass es derzeit an den drei Krankenhäusern kaum einen Bereich geben dürfte, der unverändert bleibt, wo nicht um- oder ausgebaut wird. Wenige Beispiele müssen für das komplexe Gesamtprogramm stehen. So stellte Radebeuls Direktor Chefarzt Philipp von Breitenbuch die Pläne für ein gefäßmedizinisches Zentrum vor, das zuerst Radebeul und Riesa umfassen, späterhin auf Meißen ausgedehnt werden soll. Baulich sind in Radebeul zwei weitere Zentral-Operationssäle geplant, die Bettenzahl auf der Intensivstation sowie der sogenannten Intermediate Care steigt.

In Meißen soll die Eingreiftruppe für Schlaganfälle künftig überregional wirken. So sei es bei der Zertifizierung empfohlen worden, sagte Direktor Chefarzt Dr. Holger Sebastian. Ein interdisziplinäres Darmzentrum und multidisziplinäres Diabeteszentrum befinden sich im Aufbau.

Die größte Baustelle im eigentlichen Sinne bleibt für die kommenden Jahre Riesa mit dem Teilneubau des Krankenhauses. „Ohne diese Investition wären wir nicht weitergekommen“, so Direktor Chefarzt Dr. Michael Dechant. Nur dank der neuen Strukturen könnten die Prozesse optimiert werden. Ein erster Meilenstein in dieser Richtung ist im nächsten Jahr der Start für die neue Notfallaufnahme. Darüber hinaus wichtig: Nach dem Aus für die Geburtshilfe in Oschatz entwickelt sich Riesa im Bereich Kindermedizin zu einem über die Grenzen des Kreises ausstrahlenden Zentrum.

Linken-Fraktionschefin Bärbel Heym mahnte an, trotz dieser vielen positiven Nachrichten die Augen vor drängenden Problemen nicht zu verschließen. Der bundesweite Mangel an Pflegekräften mache um das Elbland keinen Bogen. Dies zeige sich in einer enormen Zahl von Überstunden und einem hohen Krankenstand. Hier müsse auf allen Ebenen nach neuen Ideen gesucht werden.

