Großbaustelle Augustusbrücke Die Arbeiten beim Abriss gehen voran. Die erste Hälfte wird im Sommer fertig.

Bagger bestimmen derzeit das Bild auf der Augustusbrücke. Der Untergrund wird bis auf die Brückenbögen freigelegt. © Sven Ellger

Die Augustusbrücke ist jetzt weithin sichtbar zur Großbaustelle geworden. Das gesamte Pflaster auf der elbaufwärts liegenden, etwa 17 Meter breiten Hälfte ist herausgerissen. Drei Bagger sind derzeit dabei, das Erdreich über den Bögen freizulegen. Ein langer, etwa einen Meter tiefer Streifen zieht sich schon über die gesamte Brücke. Auf der Neustädter Seite werden derzeit die alten Gasleitungen ausgebaut.

Währenddessen ist ein Teil des Schloßplatzes zum großen Materiallager geworden. Dort liegen jetzt die dicken Sandsteinbrüstungen von dieser Brückenhälfte. Probleme damit hatte es an dem 1910 fertiggestellten Bauwerk schon lange gegeben. Bereits 2008 mussten Aussichtsplattformen gesperrt werden, weil Brüstungen nicht mehr standsicher waren. Im März 2015 wurden Risse an der elbaufwärts liegenden Brüstung entdeckt. Wegen der Absturzgefahr musste die Elbe tagelang für Schiffe gesperrt werden. Erst, als die Sandstein-Brüstung an dem Pfeiler abgebaut war, konnte der Fluss wieder freigegeben werden. Die abgebauten Sandsteine sind mit einem 3-D-Laserscan dreidimensional erfasst und nummeriert. Sie werden später wieder eingebaut. Kaputte Steine werden repariert oder durch neue ersetzt.

Die letzten Brüstungen werden derzeit über dem Bogen über dem Terrassenufer abgebrochen. Dort wartet eine besondere Herausforderung auf die Bauleute. Das marode Bauwerk muss komplett abgebrochen und erneuert werden. Zum Auftakt wird die Straße Anfang Oktober für ein Wochenende gesperrt, um eine Behelfsbrücke für Fußgänger zu bauen. Geplant ist eine Stahlfachwerk-Konstruktion. Sie beginnt am Pegelhäuschen, überspannt das Terrassenufer und schließt wieder rechtwinklig an die Augustusbrücke an.

Ein weiteres Sperrwochenende ist Anfang November nötig, um den Bogen abzubrechen. Das letzte folgt Ende November. Dann wird der Untergrund ausgehoben, damit die Fahrbahn tiefer liegt. Die erste Brückenhälfte soll bis Sommer 2018 saniert werden. Geplant ist, dass die andere Hälfte – und damit die gesamte Brücke – bis April 2019 fertig wird.

