Großbaustelle auf der Lößnitzstraße Bis Sommer kommenden Jahres gibt es verschiedene Sperrungen. Mit dem Projekt wird der Bau einer neuen Schule vorbereitet.

Die Neustädter Autofahrer werden in den kommenden Monaten auf die Geduldsprobe gestellt. Denn das Gebiet rund um die Lößnitzstraße verwandelt sich in eine Großbaustelle: Die Stadtwerke Drewag verlegen zunächst neue Fernwärmeleitungen in der Lößnitzstraße. Damit wird auch der Bau der neuen 148. Grundschule vorbereitet, die auf dem Areal des einstigen Drewag-Fuhrparks geplant ist. Dort sollen neben den Schülern auch Sportler in einer neuen Halle des Unternehmens XXL-Klettern auf ihre Kosten kommen. Viele der Bestandsgebäude werden weiterhin von den Kreativen genutzt, die sich über die Jahre auf dem Grundstück angesiedelt haben. Die Drewag hatte den Künstlern das Vorkaufsrecht eingeräumt. Doch nicht nur auf diesem Areal sind die Stadtwerke aktiv.

Sie verlegen auch Fernwärme-, Trinkwasser- und Stromleitungen sowie Schutzrohre für ein neues Wohngebiet in der Friedensstraße. Die Arbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt und sollen im August 2017 beendet sein. Die Lößnitzstraße ist zunächst halbseitig gesperrt. Außerdem ist das Parken dort verboten. Ab Mai kommenden Jahres werden dann die Leitungen in der Friedensstraße verlegt, die dafür abschnittsweise voll gesperrt wird. Investiert werden rund 800 000 Euro. (SZ/sag)

