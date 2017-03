Großbauchlitzer Heimsieg Der ESV Lok Döbeln wird seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Großbauchlitzer Lok-Kicker (in rot) bezwangen den VfB Leisnig zu Hause mit 2:0.Foto: Dietmar Thomas

Einen 2:0 (1:0)-Sieg feierte der ESV Lok Döbeln gegen den VfB Leisnig. Die Großbauchlitzer machten in der ersten Hälfte Druck ohne Ende, verpassten es jedoch, Tore zu schießen. So waren die Gäste mit dem 1:0, das Franz Domaniecki in der 36. Minute mit einem Freistoß ins Dreiangel erzielte, noch gut bedient.

In der zweiten Häfte legten die Großbauchlitzer durch einen Treffer von Philipp Däumer nach (51.) nach. Die Leisniger spielten nun etwas stärker, bedingt auch durch die auf den tiefen Boden schwindenden Kräfte der Döbelner. Kapital daraus konnten die Gäste allerdings nicht schlagen, zumal ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt blieb, nachdem auch die Döbelner in Hälfte eins keinen bekamen. (DA/dwe)

zur Startseite