Großauftrag für Schloss-Sanierung Das Dach vom ehemaligen Wirtschaftshof von Schloss Lauenstein wird dicht gemacht. Das kostet richtig viel Geld.

Lauenstein. Einen dicken Auftrag hat die Bredner GmbH aus Bad Schandau an Land gezogen. Die Firma überzeugte erst die Prüfingenieure und dann noch den Altenberger Stadtrat. Sie darf das Vorschloss in Lauenstein mit sanieren. Für knapp 216 000 Euro kann die Bredner GmbH am ehemaligen Wirtschaftshof der Herrschaft derer von Bünaus Dachdecker- und Klempnerarbeiten ausführen.

Insgesamt hatten auf die öffentliche Ausschreibung hin drei Firmen Angebote abgegeben. Das der Bredner GmbH sei einwandfrei und das wirtschaftlichste, schätzte die Pirnaer Architektengemeinschaft Milde + Möser ein. Das Ingenieurbüro ist für die Planung der Sanierungsarbeiten am Vorschloss zuständig. Die Stadt Altenberg dürfte angesichts der gestiegenen Baupreise in den vergangenen Monaten mit dem Ergebnis noch zufrieden sein. Denn das Angebot liegt nur leicht über den geschätzten Kosten. Das ist umso wichtiger, weil die Einrichtung der Baustelle und die Rohbauarbeiten bereits deutlich teurer werden als geplant.

Insgesamt stehen reichlich drei Millionen Euro zur Verfügung. Bis Ende nächsten Jahres soll mit der Summe der rechte Flügel des einstigen Vorschlosses, inklusive Tor, saniert werden. Ein Teil ist nicht mehr zu retten. Der wird abgerissen und neu aufgebaut. Große Teile des historischen Ensembles aber können erhalten und wieder schön gemacht werden. Das ist möglich, weil das Bundesbauministerium 90 Prozent der Kosten übernimmt.

