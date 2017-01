Großaufgebot stellt Autodieb auf der A 4

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Nieder Seifersdorf. Mit einem Großaufgebot gelang es der Polizei am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 4, einen mutmaßlichen Autodieb festzunehmen. Zuvor hatte eine Streife das Kennzeichen eines in Richtung Polen fahrenden VW T 5 überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Transporter in der Nacht als in Nürnberg gestohlen gemeldet worden war.

Weitere Streifen der Bundespolizei sowie der Polizeidirektion Görlitz wurden hinzugezogen, auch ein Hubschrauber kam nach Angaben eines Polizeisprechers zum Einsatz. Zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Nieder Seifersdorf wurde der Fahrer, ein 24-jähriger Pole, gestellt und vorläufig festgenommen. Der T 5 wurde sichergestellt. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

